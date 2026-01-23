مواصفات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 .. صور

تعد ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت من الطرازات البارزة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، حيث تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع المفهوم الرياضي، وباقة من التقنيات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم وعناصر الحماية.

أبعاد وتصميم ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

تأتي ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بطول يبلغ 4.390 ملم، بينما يصل عرض السيارة إلى 1.810 ملم، مع ارتفاع يقدر بـ1.660 ملم، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2.650 ملم.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

يعكس التصميم الخارجي لميتسوبيشي أوتلاندر سبورت هوية رياضية واضحة، تظهر من خلال الشبك الأمامي متعدد الفتحات الهوائية، والمصابيح التي تعمل بتقنية LED، كما زُودت بجنوط ذات تصميم رياضي، ومرايا جانبية كهربائية مدمج بها إشارات ضوئية،

محرك وأداء ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

تعمل ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعتمد على نظام التنفس الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 103 أحصنة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 141 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، بينما تعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

تجهيزات ومواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

تقدم أوتلاندر سبورت مقصورة داخلية تجمع بين البساطة والتقنيات الحديثة، حيث زُودت بشاشة متعددة الوظائف تعمل باللمس، تتيح التحكم في أنظمة السيارة والترفيه بسهولة، كما تتوفر تقنية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم عددًا من أوامر التحكم دون الحاجة لرفع اليد عن المقود.

وتشمل التجهيزات شاشة ترفيهية قياس 12.3 بوصة، ومجموعة عدادات رقمية بقياس 8 بوصات، إضافة إلى نظام صوتي يضم 8 مكبرات، وفي جانب السلامة، حصلت السيارة على باقة من أنظمة الأمان القياسية، تتضمن وسائد هوائية مخصصة للحماية من الصدمات، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

وزودت السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بنظام الثبات الإلكتروني الذي يساعد على الحفاظ على توازن السيارة، كما تتوفر حساسات ركن لتسهيل عملية الاصطفاف، مدعومة بكاميرا خلفية للمتابعة، فضلًا عن قفل مركزي للأبواب، وزر تشغيل وإيقاف المحرك لسهولة الاستخدام.