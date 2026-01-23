قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج
بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي
رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو
هتافات جماهير الأهلي تهز مدرجات برج العرب خلال لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور
الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026
الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 .. صور

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت
ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت
صبري طلبه

تعد ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت من الطرازات البارزة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، حيث تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع المفهوم الرياضي، وباقة من التقنيات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم وعناصر الحماية.

أبعاد وتصميم ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

تأتي ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بطول يبلغ 4.390 ملم، بينما يصل عرض السيارة إلى 1.810 ملم، مع ارتفاع يقدر بـ1.660 ملم، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2.650 ملم.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

يعكس التصميم الخارجي لميتسوبيشي أوتلاندر سبورت هوية رياضية واضحة، تظهر من خلال الشبك الأمامي متعدد الفتحات الهوائية، والمصابيح التي تعمل بتقنية LED، كما زُودت بجنوط ذات تصميم رياضي، ومرايا جانبية كهربائية مدمج بها إشارات ضوئية، 

محرك وأداء ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

تعمل ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعتمد على نظام التنفس الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 103 أحصنة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 141 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، بينما تعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

تجهيزات ومواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

تقدم أوتلاندر سبورت مقصورة داخلية تجمع بين البساطة والتقنيات الحديثة، حيث زُودت بشاشة متعددة الوظائف تعمل باللمس، تتيح التحكم في أنظمة السيارة والترفيه بسهولة، كما تتوفر تقنية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم عددًا من أوامر التحكم دون الحاجة لرفع اليد عن المقود. 

وتشمل التجهيزات شاشة ترفيهية قياس 12.3 بوصة، ومجموعة عدادات رقمية بقياس 8 بوصات، إضافة إلى نظام صوتي يضم 8 مكبرات، وفي جانب السلامة، حصلت السيارة على باقة من أنظمة الأمان القياسية، تتضمن وسائد هوائية مخصصة للحماية من الصدمات، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

وزودت السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بنظام الثبات الإلكتروني الذي يساعد على الحفاظ على توازن السيارة، كما تتوفر حساسات ركن لتسهيل عملية الاصطفاف، مدعومة بكاميرا خلفية للمتابعة، فضلًا عن قفل مركزي للأبواب، وزر تشغيل وإيقاف المحرك لسهولة الاستخدام.

ميتسوبيشي أوتلاندر ميتسوبيشي أوتلاندر ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت مواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

زينة رمضان 2026

أسعار زينة رمضان 2026 في مصر.. أشكال جديدة تناسب كل الأذواق

بالصور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

فيديو

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد