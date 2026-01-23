قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 سيارات هاتشباك زيرو في مصر .. الأولى بأرخص سعر

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على مجموعة متنوعة من السيارات، والتي تختلف من الناحية الهيكلية بين الـ SUV متعددة الاستخدام، وفئة الكروس أوفر والسيدان، بالإضافة إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار ومواصفات 5 سيارات هاتشباك زيرو في السوق المصري.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تستمد سوزوكي سويفت قوتها من محرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يبلغ 849,900 جنيه.

هيونداي I30 

هيونداي I30 

دعمت هيونداي I30 بمحرك 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 140 حصانًا، و253 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,050,000 و 1,300,000 جنيه.

سيات ابيزا

سيات ابيزا

تقدم سيات ابيزا بمحرك 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانًا، و200 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يترواح بين 999,000 و 1,259,000 جنيه.

فولكس فاجن جولف

فولكس فاجن جولف

زودت السيارة فولكس فاجن جولف بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة  110 أحصنة، و148 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الأداء، وبسعر 1,690,000 جنيه.

ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج

دعمت ميتسوبيشي ميراج بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يبلغ 755 ألف جنيه.

