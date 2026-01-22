قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
بقوة تصل لـ 636 حصانا.. ماذا تقدم زيكر X7 موديل 2026؟

زيكر X7
زيكر X7
صبري طلبه

تواصل زيكر تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة من السيارات الكهربائية، ويأتي طراز X7 موديل 2026 كأحد أبرز هذه الاصدارات، حيث تقدم كنموذج عصري في فئة SUV متوسطة الحجم، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم السيارة زيكر X7

تعتمد زيكر X7 على هيكل رياضية، حيث يبلغ طول السيارة 4,787 مم، وعرضها 1,930 مم، وارتفاعها 1,650 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,900 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 173 مم، ويبلغ وزن السيارة وهي فارغة 2,395 كجم، بينما توفر مساحة صندوق أمتعة تصل إلى 616 لترًا.

زيكر X7

يأتي التصميم بنظام إضاءة بتقنية LED في الأمام والخلف، كما تأتي المصابيح الأمامية بتقنية Matrix LED، كما زودت السيارة بمرايا جانبية كهربائية مزودة بوظائف الطي والتدفئة وذاكرة للوضعيات، ويكتمل المشهد بسقف بانورامي زجاجي، إلى جانب جنوط ألومنيوم تختلف مقاساتها حسب الفئة، حيث تأتي 19 بوصة لفئة Core، و20 بوصة لفئة Premium، و21 بوصة لفئة Flagship.

مقصورة وتجهيزات زيكر X7

زودت زيكر X7 بشاشة معلومات مركزية قياس 16 بوصة بدقة 3.5K، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 13 بوصة، وتأتي المقاعد الأمامية بتعديل كهربائي مع ذاكرة وتدفئة في جميع الفئات، بينما تحصل فئة Flagship على التبريد أيضًا، مع 14 وضعية مختلفة للمقاعد، ونظام صوتي مكوّن من 10 سماعات.

زيكر X7

وتضم زيكر X7 2026 حزمة متقدمة من أنظمة السلامة، تشمل 7 وسائد هوائية بين الأمامية والجانبية والستائرية إضافة إلى وسادة وسطية، كما تشمل الأنظمة الأساسية ABS وEBD والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني. 

وتتوفر أنظمة مساعدة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم مع الفرملة الذاتية الطارئة، ومساعد البقاء في المسار، كما تدعم السيارة كاميرا محيطية 360 درجة مع حساسات ركن أمامية وخلفية، إضافة إلى أنظمة الركن التلقائي ومساعد الركن.

زيكر X7

أداء ومحركات زيكر X7

تقدم زيكر X7 2026 بثلاث فئات تختلف في منظومة الدفع، فئتا Core وPremium تعتمدان على محرك كهربائي واحد مع نظام دفع خلفي، بقوة 415 حصانا وعزم 440 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.8 ثانية، مع مدى قيادة يصل إلى 480 كم وفق معيار WLTP، وبطارية بسعة 75 كيلوواط ساعة.

زيكر X7

أما فئة Flagship فتأتي بمحركين ونظام دفع كلي AWD، بقوة إجمالية تصل إلى 636 حصانا وعزم 710 نيوتن متر، مع تسارع يبلغ 3.8 ثانية من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/س، وبطارية أكبر بسعة 100 كيلوواط ساعة ومدى يصل إلى 543 كم.

زيكر X7 زيكر X7 السيارة زيكر X7 سيارة زيكر X7

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

