بقوة تصل لـ 636 حصانا.. ماذا تقدم زيكر X7 موديل 2026؟

تواصل زيكر تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة من السيارات الكهربائية، ويأتي طراز X7 موديل 2026 كأحد أبرز هذه الاصدارات، حيث تقدم كنموذج عصري في فئة SUV متوسطة الحجم، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم السيارة زيكر X7

تعتمد زيكر X7 على هيكل رياضية، حيث يبلغ طول السيارة 4,787 مم، وعرضها 1,930 مم، وارتفاعها 1,650 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,900 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 173 مم، ويبلغ وزن السيارة وهي فارغة 2,395 كجم، بينما توفر مساحة صندوق أمتعة تصل إلى 616 لترًا.

زيكر X7

يأتي التصميم بنظام إضاءة بتقنية LED في الأمام والخلف، كما تأتي المصابيح الأمامية بتقنية Matrix LED، كما زودت السيارة بمرايا جانبية كهربائية مزودة بوظائف الطي والتدفئة وذاكرة للوضعيات، ويكتمل المشهد بسقف بانورامي زجاجي، إلى جانب جنوط ألومنيوم تختلف مقاساتها حسب الفئة، حيث تأتي 19 بوصة لفئة Core، و20 بوصة لفئة Premium، و21 بوصة لفئة Flagship.

مقصورة وتجهيزات زيكر X7

زودت زيكر X7 بشاشة معلومات مركزية قياس 16 بوصة بدقة 3.5K، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 13 بوصة، وتأتي المقاعد الأمامية بتعديل كهربائي مع ذاكرة وتدفئة في جميع الفئات، بينما تحصل فئة Flagship على التبريد أيضًا، مع 14 وضعية مختلفة للمقاعد، ونظام صوتي مكوّن من 10 سماعات.

زيكر X7

وتضم زيكر X7 2026 حزمة متقدمة من أنظمة السلامة، تشمل 7 وسائد هوائية بين الأمامية والجانبية والستائرية إضافة إلى وسادة وسطية، كما تشمل الأنظمة الأساسية ABS وEBD والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

وتتوفر أنظمة مساعدة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم مع الفرملة الذاتية الطارئة، ومساعد البقاء في المسار، كما تدعم السيارة كاميرا محيطية 360 درجة مع حساسات ركن أمامية وخلفية، إضافة إلى أنظمة الركن التلقائي ومساعد الركن.

زيكر X7

أداء ومحركات زيكر X7

تقدم زيكر X7 2026 بثلاث فئات تختلف في منظومة الدفع، فئتا Core وPremium تعتمدان على محرك كهربائي واحد مع نظام دفع خلفي، بقوة 415 حصانا وعزم 440 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.8 ثانية، مع مدى قيادة يصل إلى 480 كم وفق معيار WLTP، وبطارية بسعة 75 كيلوواط ساعة.

زيكر X7

أما فئة Flagship فتأتي بمحركين ونظام دفع كلي AWD، بقوة إجمالية تصل إلى 636 حصانا وعزم 710 نيوتن متر، مع تسارع يبلغ 3.8 ثانية من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/س، وبطارية أكبر بسعة 100 كيلوواط ساعة ومدى يصل إلى 543 كم.