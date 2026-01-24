أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

أعلنت يارا حسام حسن ابنة المدير الفني لمنتخب مصر عن تكليف المحامي أشرف عبد العزيز بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد من نشر أكاذيب ضدها وضد التؤام حسام وإبراهيم حسن.

وكتبت يارا حسام حسن عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: “كلف كابتن حسام حسن مكتب الاستاذ أشرف عبد العزيز المحامي بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بما نشر من اكاذيب وتشويه يخص نجلته الاستاذة يارا حسام حسن ويخص خطوبتها السابقة علي بعض المواقع والصفحات”.

وتابعت: " كذلك متابعة مكتب الاستاذ اشرف عبد العزيز كمستشار قانوني للتوأم كابتن حسام وابراهيم حسن وإتخاذ كافة اجراءات القانونية

ضد بعض البرامج علي قناة خاصة وقنوات يوتيوب تم إستخدامها للاساءة الشخصية واللفظية ضد التؤام بعيد عن النقد الفني وكلف سيادته بما يراه مناسب بخصوص أي إساءة".

وكانت الساحة القضائية قد شهدت خلال الأيام الماضية تحركًا قانونيًا أثار جدلًا واسعًا، بعد تقدم رجل أعمال بدعوى رسمية يتهم فيها يارا حسام حسن بالاستيلاء على عدد من الهدايا الفاخرة والمشغولات الذهبية التي قدمها لها أثناء فترة الخطوبة.



وأوضح المدعي في صحيفة دعواه أن تلك المقتنيات لا تندرج تحت بند الهدايا الرمزية، بل تُعد قطعًا ثمينة ذات قيمة مادية كبيرة، تم اختيارها بعناية بما يتناسب مع المستوى الاجتماعي للطرفين، مؤكدًا أن الامتناع عن ردها عقب فسخ الخطوبة يُعد مخالفة قانونية وعرفية تستوجب التدخل القضائي.