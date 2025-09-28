الترجي الرياضي التونسي يتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا

تأهل نادي الترجي الرياضي التونسي إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على ضيفه فريق القوات المسلحة من النيجر بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب إياب الدور التمهيدي الأول من البطولة، والذي أقيم على ملعب حمادي العقربي الأولمبي برادس.

وسجّل أهداف الترجي كل من الجزائري يوسف البلايلي في الدقيقة 20، والبرازيلي يان ساس في الدقيقة 40، والموريتاني إبراهيما كيتا في الدقيقة 65، وياسين مرياح من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4، فيما أحرز إيفيس أرلدي هدف القوات المسلحة الوحيد في الدقيقة 36.

ويذكر أن الترجي التونسي كان قد قطع خطوة كبيرة نحو التأهل بعد فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة، ليحسم بطاقة العبور بمجموع 7-1.

