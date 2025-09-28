القوات الجوية الأوكرانية: جميع أراضينا وضعت تحت حالة تأهب لغارات جوية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن جميع أراضيهم وضعت تحت حالة تأهب لغارات جوية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وانقطعت الكهرباء عن 177 قرية ومنطقة سكنية في مقاطعة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، جراء قصف روسي استهدف محطة لتوليد الكهرباء.

يأتي ذلك بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن بلاده استلمت نظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي الصنع من إسرائيل قبل شهر، ومن المتوقع أن تتسلم نظامين إضافيين خلال الأشهر المقبلة.

كييف تعزز دفاعاتها قبل الشتاء

تسعى أوكرانيا إلى تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة الهجمات الروسية اليومية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي تتعرض خلاله البنية التحتية للتدفئة لهجمات متكررة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "النظام الإسرائيلي (باتريوت) يعمل في أوكرانيا منذ شهر، وسنستلم نظامين آخرين في الخريف."



