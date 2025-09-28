انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

وقعت انفـجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف صاروخي شنته القوات الروسية حيث قالت صحف أوكرانية أن روسيا اطلقت قاذفات ثقيلة على أوكرانيا واستهدفت كييف وزابوريجيا بطائرات بدون طيار وصواريخ.

استهدفت روسيا كييف ومدن أوكرانية أخرى في هجوم صاروخي وطائرات بدون طيار خلال الليل في 28 سبتمبر، حيث أطلقت قاذفات ثقيلة أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية حتى في المناطق البعيدة عن خط المواجهة.

أفادت قنوات الرصد أن خمس قاذفات روسية من طراز تو-95 انطلقت من مطار أولينيا في مقاطعة مورمانسك حوالي الساعة 1:45 صباحًا بالتوقيت المحلي. وفي حوالي الساعة 2:25 صباحًا، حذرت الإدارة العسكرية لمدينة كييف من أن روسيا أطلقت قاذفات من طراز ميج-31ك ، مما استدعى إعلان حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد.

وأصدرت القوات الجوية الأوكرانية تحذيرا في الساعة 3:52 صباحا، قائلة إن روسيا أطلقت على الأرجح قاذفات من طراز توبوليف 95 من قاعدة إنجلز الجوية.

طوال الليل، هدّدت أسراب من طائرات مسيرة من طراز "شاهد" عددًا من المناطق الأوكرانية. وأُبلغ عن انفجارات في كييف ، ومنطقة كييف، وزابوريجيا، ومنطقة خميلنيتسكي، وسومي.

وأعلنت مدينتا كييف وزابوريجيا عن وقوع أضرار جسيمة جراء الهجوم حتى الآن.

صرح تيمير تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، بأن مبنىً من خمسة طوابق في العاصمة دُمّر جزئيًا، وتضررت البنية التحتية السكنية في عدة أحياء. كما ألحق الهجوم أضرارًا بالمباني غير السكنية والسيارات المتوقفة.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى .

ودعا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

في منطقة كييف، اندلعت حرائق في عدة منازل ومبانٍ في مناطق خارج العاصمة خلال "هجوم العدو الشامل"، وفقًا للسلطات . وأصيب خمسة أشخاص في بلدة فاستيف، جميعهم من موظفي مخبز اشتعلت فيه النيران خلال الهجوم.