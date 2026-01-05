أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد

أعلنت وزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية فجر اليوم الاثنين حالة التأهب الجوي في كافة أنحاء أوكرانيا، تحذيرًا من هجمات جوية محتملة. وأظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية للوزارة أن الإعلان تم في الساعة 2:37 فجرًا بتوقيت موسكو.

وفي أحدث التقارير، ذكرت السلطات الأوكرانية أن 27 مسيرة روسية قد تسببت بأضرار في 23 موقعًا في مناطق جنوب وشرق البلاد، مع استهداف واضح للبنية التحتية الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، الذي نفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وفقًا للتقارير الرسمية.

وفي المقابل، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية خلال العمليات العسكرية ضد القوات الأوكرانية.