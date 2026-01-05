يصل مطار العاصمة.. الخريطة الكاملة لمراحل تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق

في إطار التوسع في شبكة النقل الذكي والأخضر، تستعرض صدى البلد وفق بيانات وزارة النقل عن التفاصيل الكاملة لمراحل تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق (خط الهرم)، والذي يُعد من أهم وسائل النقل الجماعي لربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها. يتكون المشروع من 4 مراحل متكاملة كالتالي:

المرحلة الأولى: (حدائق الأشجار - الفسطاط)

* الطول: 19 كم.

* عدد المحطات: 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية).

* المسار: تبدأ من حدود مدينة 6 أكتوبر مراراً بشارع الهرم، وتتقاطع مع الخط الثاني في محطة الجيزة ومع الخط الأول في محطة الملك الصالح، وصولاً إلى منطقة الفسطاط.

المرحلة الثانية: (الفسطاط - القاهرة الجديدة)

* الطول: 26.9 كم.

* عدد المحطات: 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية).

* المسار: تمتد شرقاً من الفسطاط لتخدم مناطق مدينة نصر وجامعة الأزهر، وصولاً إلى القاهرة الجديدة، وتتقاطع مع الخط السادس المستقبلي في محطة السيدة عائشة.

المرحلة الثالثة: (حدائق الأشجار - ميدان الحصري)

* الطول: 16.3 كم.

* عدد المحطات: 10 محطات.

* المسار: تعتبر امتداداً للمرحلة الأولى من جهة الغرب، وتهدف إلى الربط العميق لقلب مدينة 6 أكتوبر عبر ميدان الحصري لتسهيل حركة المواطنين والطلاب.

المرحلة الرابعة: (القاهرة الجديدة - مطار العاصمة)

* الطول: 38.7 كم.

* عدد المحطات: 8 محطات.

* المسار: تمتد من القاهرة الجديدة لتصل إلى مطار العاصمة الإدارية، حيث يتم تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة مطار العاصمة، لربط العاصمة الإدارية بشبكة المترو.

القيمة المضافة

بعد اكتمال مراحله الأربعة، من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً، مما يجعله المحور الرئيسي للنقل الذي يربط القاهرة التاريخية بالمناطق السياحية (الأهرامات والمتحف الكبير) والمدن الجديدة.