أمير صلاح الدين مع أسرته في العرض الخاص لفيلم «جوازة ولا جنازة»

حرص الفنان أمير صلاح الدين على حضور العرض الخاص لفيلم «جوازة ولا جنازة»، مساء أمس في أحدي سنيمات منطقة التجمع الخامس برفقة أسرته، وذلك في أجواء احتفالية شهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.



وظهر أمير صلاح الدين برفقة أسرته على السجادة الحمراء، حيث التقطوا الصور التذكارية وسط تفاعل الحضور، في لفتة لاقت إعجاب الجمهور وعدسات المصورين.



ويُعد فيلم «جوازة ولا جنازة» من الأعمال السينمائية المنتظرة، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، ويقدم مزيجًا من الكوميديا والمواقف الاجتماعية، وسط توقعات بتحقيقه صدى إيجابي لدى الجمهور بعد طرحه بدور العرض.

ويُعد فيلم «جوازة ولا جنازة» من الأعمال السينمائية المنتظرة، إذ يجمع بين الكوميديا والدراما في إطار اجتماعي خفيف، ويطرح عددًا من المواقف الإنسانية بأسلوب ساخر.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور في دور السينما خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حالة من الترقب والاهتمام من محبي نيللي كريم وشريف سلامة.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.