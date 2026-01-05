قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس كولومبيا يهاجم ترامب: تجاوز ما لم يفعله هتلر أو نتنياهو
كوريا الشمالية تختبر صواريخ فرط صوتية لتقييم جاهزيتها العسكرية
أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد
تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026
دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب.. بـ6 كلمات تغلق أكبر أبواب المصائب كلها
يصل مطار العاصمة.. الخريطة الكاملة لمراحل تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق
فنزويلا.. نجل مادورو يدعو إلى تظاهرات حاشدة
ترامب: الوضع الحالي في المكسيك يتطلب تدخلنا العاجل
200 مليون جنيه.. مفاوضات الخطيب مع البنك الأهلي لضم ثنائي الفريق
فكرة جيدة بالنسبة لي.. ترامب يلمح إلى عملية محتملة في كولومبيا
طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة
ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند
أخبار العالم

كوريا الشمالية تختبر صواريخ فرط صوتية لتقييم جاهزيتها العسكرية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، أن بيونج يانج أجرت تجربة إطلاق صواريخ فرط صوتية، في إطار تقييم قدراتها العملياتية وتعزيز قدرتها على الردع العسكري.

وأوضحت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف شخصيًا على عملية الإطلاق، مؤكدًا أن هذه التجربة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على قوة ردع نووية «قوية وموثوقة» والعمل على توسيعها عند الحاجة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن تطوير صواريخ فرط الصوت يأتي استجابة لما وصفه بـ«الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والظروف الدولية المتغيرة»، في إشارة إلى تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول البلاد.

وأضاف أن الصواريخ فرط الصوتية تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديث القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية، نظرًا لما تتميز به من سرعة عالية وقدرة على المناورة، ما يصعب اعتراضها عبر أنظمة الدفاع التقليدية.

وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تجربة إطلاق صواريخ فرط صوتية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كوريا الشمالية تختبر صواريخ

