كوريا الشمالية تختبر صواريخ فرط صوتية لتقييم جاهزيتها العسكرية

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، أن بيونج يانج أجرت تجربة إطلاق صواريخ فرط صوتية، في إطار تقييم قدراتها العملياتية وتعزيز قدرتها على الردع العسكري.

وأوضحت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف شخصيًا على عملية الإطلاق، مؤكدًا أن هذه التجربة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على قوة ردع نووية «قوية وموثوقة» والعمل على توسيعها عند الحاجة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن تطوير صواريخ فرط الصوت يأتي استجابة لما وصفه بـ«الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والظروف الدولية المتغيرة»، في إشارة إلى تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول البلاد.

وأضاف أن الصواريخ فرط الصوتية تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديث القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية، نظرًا لما تتميز به من سرعة عالية وقدرة على المناورة، ما يصعب اعتراضها عبر أنظمة الدفاع التقليدية.