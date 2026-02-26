القبض على موظف بالمعاش تعدى على جيرانه وفصل عنهم الكهرباء بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت تضرر أحد الأشخاص وزوجته من أحد جيرانهما والزعم بكونه يعمل موظف بإحدى مؤسسات الدولة لقيامه بإغلاق الطريق المؤدى لمنزلهما وقطع الكهرباء عنهما وإدعاء زوجته بقيام أحد ضباط الشرطة بتهديدها وإجبارها على حذف مقاطع الفيديو بالغربية .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من (أحد الأشخاص ، وزوجته) بتضررهما من جارهما (ضابط شرف بالمعاش) لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والضرب وتحطيم هاتف الثانية دون حدوث إصاباتها ، وقيامه بفصل التليفون الأرضى والكهرباء عن منزلهما ومنعهما من المرور بالشارع المؤدى إلى قطعة أرض ملكهما بوضع ألواح خشبية بالطريق لخلافات الجيرة بينهم .





تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات بينهم وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة المرافق لمنزل الشاكيان وإزالة التعدى على الطريق المشار إليه ، وبمواجهة الشاكية بشأن إدعائها بقيام أحد ضباط الشرطة بتهديدها وإجبارها على حذف مقاطع الفيديو أقرت بإدعائها الكاذب للإهتمام بشكواها .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .