السيطرة على حريق نشب بشركة تعبئة وتغليف في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بشركة تعبئة وتغليف بالمجاورة الـ 15 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في شركة تعبئة وتغليف بالمجاورة الـ 15 بمدينة العاشر من رمضان.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.