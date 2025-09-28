نجم الزمالك السابق : رؤية اللاعبين للجماهير في المدرجات تمنحهم دافعًا مضاعفًا

أكد أحمد ساري لاعب الزمالك السابق أن الجيل الذي لعب له تميز بالثقة الكبيرة في مباريات القمة، مشيرًا إلى أن الدعم والمساندة من جماهير الزمالك يعدان أمرًا طبيعيًا اعتاد عليه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر.



وأضاف ساري في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع محمد صبري أن رؤية اللاعبين للجماهير في المدرجات تمنحهم دافعًا مضاعفًا لبذل الجهد.

وتابع ساري عن مباراة القمة أن الدور النفسي الذي يقوم به المدير الفني يعد عنصرًا حاسمًا في مثل هذه المواجهات.

وأوضح ساري أن الإحساس بتفوق المنافس يمنح الفريق حافزًا أكبر للتركيز وتقديم أفضل ما لديه.

وشدد ساري على ضرورة الانضباط الدفاعي مع تطوير الجانب الهجومي، مؤكدًا أن استغلال أنصاف الفرص سيكون مفتاحًا مهمًا لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء القمة.