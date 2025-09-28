جينيفر لورانس تدين "الإبادة الجماعية" في غزة

وصفت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار جينيفر لورنس حرب إسرائيل على غزة بأنها إبادة جماعية.

وحذرت مما وصفته بتطبيع الأكاذيب في السياسة الأمريكية خلال ظهورها في مهرجان سان سيباستيان السينمائي في إسبانيا.

وقالت لورانس في مؤتمر صحفي عندما سئلت عن الحرب التي دمرت الأراضي الفلسطينية منذ ما يقرب من عامين: "ما يحدث ليس أقل من إبادة جماعية، وهو أمر غير مقبول".

وبالحديث عن بلدها، قالت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا إنها "خائفة على أطفالها، وعلى جميع أطفالنا"، مضيفة أن "هذا الإهمال والخطاب في السياسة الأمريكية الآن سيكون أمرًا طبيعيًا".