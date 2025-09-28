في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد

فوجئ العشرات من مستخدمي منصة "إنستغرام" بمقطع بث مباشر (لايف) يظهر ثلاث فتيات يتعرضن للتعذيب على يد عصابة، قبل أن يقتلن بدم بارد وتدفن جثثهن داخل أكياس بلاستيكية في ضواحي بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، في مشهد صادم تجاوز كل حدود الوحشية.

وكشف اللايف لحظات مرعبة وثقتها العصابة لحظةً بلحظة، حيث ظهرت الضحايا وهن يتعرضن للإهانة والاعتداء، قبل أن ينتهي البث بجريمة قتل مأساوية.

والضحايا هن بريندا ديل كاستيو (20 عاما)، ومورينا فيردي (20 عاما)، ولارا غوتييريز (15 عاما)، وتم استدراجهن، الجمعة، إلى منزل مع وعد بالحصول على 300 دولار مقابل المشاركة في ما وصف بـ"حفل جنسي".

