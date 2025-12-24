قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز علماء الأزهر الراحلين في 2025.. رحلت أجسادهم وبقي أثرهم
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
فن وثقافة

رمضان 2026.. محمد ثروت يواصل تصوير علي كلاي

محمد ثروت و احمد العوضي
محمد ثروت و احمد العوضي
أوركيد سامي

يواصل الفنان محمد ثروت تصوير مشاهده في مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ويجسد محمد ثروت خلال أحداث المسلسل شخصية تُدعى "جلال"، وهي شخصية مختلفة تمامًا عن الأدوار التي اعتاد تقديمها، حيث يبتعد من خلالها عن الكوميديا، ويقدم دورًا دراميًا يحمل أبعادًا إنسانية ونفسية معقدة، من المتوقع أن تشكل مفاجأة قوية للجمهور.

وأكد ثروت أن مشاركته في "علي كلاي" تمثل تجربة فنية خاصة بالنسبة له، خاصة أن الشخصية مكتوبة بشكل مختلف وتحمل مساحة تمثيلية جديدة، مشيرًا إلى أنه تحمس للدور منذ قراءة السيناريو.

كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي، واصفًا إياه بأحد النجوم المميزين أصحاب الحضور القوي، مؤكدًا أن العمل معه داخل كواليس المسلسل يسوده الانسجام والاحترافية.

ووصف محمد ثروت أحمد العوضي "الصاحب الجدع"، مضيفًا: "ودايمًا بنراجع مع بعض المشاهد قبل التصوير وبنجتمع مع محمد عبد السلام قبل كل مشهد عشان نبقى متفقين على كل حاجة وهو مجتهد ومركز في شغله جداً".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي ، درة، محمد ثروت ، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، انتصار، ريم سامي وغيرهم، المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" في إطار درامي اجتماعي تشويقي، حول شاب يعمل في عالم الملاكمة داخل بيئة شعبية، ويخوض صراعات متعددة بين طموحه الشخصي والضغوط التي تفرضها عليه الحياة، في عمل يجمع بين القوة الدرامية وتنوع الشخصيات.

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

اسعاف - أرشيفية

تفاصيل سقوط عاملين داخل خزان مياه بلاستيك بالسيدة زينب

الفنانة بوسي

تأجيل محاكمة الفنانة بوسي في قضية التهرب الضريبي

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

