رمضان 2026.. محمد ثروت يواصل تصوير علي كلاي

يواصل الفنان محمد ثروت تصوير مشاهده في مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ويجسد محمد ثروت خلال أحداث المسلسل شخصية تُدعى "جلال"، وهي شخصية مختلفة تمامًا عن الأدوار التي اعتاد تقديمها، حيث يبتعد من خلالها عن الكوميديا، ويقدم دورًا دراميًا يحمل أبعادًا إنسانية ونفسية معقدة، من المتوقع أن تشكل مفاجأة قوية للجمهور.

وأكد ثروت أن مشاركته في "علي كلاي" تمثل تجربة فنية خاصة بالنسبة له، خاصة أن الشخصية مكتوبة بشكل مختلف وتحمل مساحة تمثيلية جديدة، مشيرًا إلى أنه تحمس للدور منذ قراءة السيناريو.

كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي، واصفًا إياه بأحد النجوم المميزين أصحاب الحضور القوي، مؤكدًا أن العمل معه داخل كواليس المسلسل يسوده الانسجام والاحترافية.

ووصف محمد ثروت أحمد العوضي "الصاحب الجدع"، مضيفًا: "ودايمًا بنراجع مع بعض المشاهد قبل التصوير وبنجتمع مع محمد عبد السلام قبل كل مشهد عشان نبقى متفقين على كل حاجة وهو مجتهد ومركز في شغله جداً".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي ، درة، محمد ثروت ، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، انتصار، ريم سامي وغيرهم، المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" في إطار درامي اجتماعي تشويقي، حول شاب يعمل في عالم الملاكمة داخل بيئة شعبية، ويخوض صراعات متعددة بين طموحه الشخصي والضغوط التي تفرضها عليه الحياة، في عمل يجمع بين القوة الدرامية وتنوع الشخصيات.