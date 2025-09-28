قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة.

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

المكونات:

1 كوب سبانخ مفرومة (مسلوقة أو طازجة)

1 كوب دقيق

1/2 كوب جبنة فيتا مفتتة

1/2 كوب جبنة شيدر مبشورة

1/4 كوب حليب

1/4 كوب زيت نباتي

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة (اختياري)

1/4 ملعقة صغيرة بودرة بصل (اختياري)

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة..

1. تحضير المكونات:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية، وادهني قوالب المافن أو ضعي فيها ورق الزبدة.

إذا كنتِ تستخدمين السبانخ الطازجة، اغسليها جيدًا وافرميها، ثم سخنيها في مقلاة لعدة دقائق حتى تذبل، ثم صفيها جيدًا من الماء الزائد.

2. تحضير الخليط الجاف:

في وعاء كبير، امزجي الدقيق، البيكنج باودر، البيكربونات، الملح، الفلفل الأسود، والثوم أو البصل البودرة (إذا كنتِ تستخدمينهم).

3. تحضير الخليط السائل:

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع الحليب والزيت جيدًا.

4. خلط المكونات:

أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة واخلطيهما حتى تمتزج تمامًا.

أضيفي السبانخ المفرومة والجبن الفيتا والشيدر وقلبي المكونات برفق حتى يتوزع الحشو جيدًا في العجينة.

5. خبز المافن:

وزعي الخليط في قوالب المافن بحيث تملئينها إلى 2/3 من ارتفاع القالب.

اخبزي المافن في الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح السطح ذهبياً وينضج المافن (يمكنك اختبار النضج باستخدام عود خشبي، إذا خرج نظيفاً فهو جاهز).

التقديم:

اتركي المافن ليبرد قليلاً قبل التقديم.

يمكن تقديمه كوجبة خفيفة، مع شوربة، أو كوجبة إفطار صحية.