القانون يُواجه الفوضى البيئية.. غرامة 100 ألف جنيه لـ مُخالفي ضوابط فرز القمامة
نظر محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة.. بعد قليل
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 الأربعاء المقبل
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية
هل يجب التصدّق بملابس الميت أم يجوز الاحتفاظ بها كآخر ذكرى منه؟
إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
بالصور

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
ريهام قدري


خطفت الفنانة الشابة منة عرفة الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة غير تقليدية أثارت موجة واسعة من التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 وظهرت منة مرتدية جامب سوت من الدانتيل الأسود الشفاف، جاء تصميمه جريئًا ولافتًا للأنظار، خاصة مع اعتماد البنطلون من دون بطانة داخلية، ما جعل الإطلالة أكثر جرأة وحداثة.


الجامب سوت تميز بأكمام طويلة من الدانتيل تنتهي بكرانيش واسعة أضافت لمسة أنثوية ناعمة، بينما اختارت منة أن تكمل إطلالتها بحزام عريض مزين بحلقات معدنية دائرية باللون الذهبي منحها مظهرًا عصريًا وجريئًا في الوقت نفسه.

 أما الجزء العلوي فجاء شفافًا بلمسة كلاسيكية من الدانتيل، مع ياقة صغيرة أضافت توازنًا لتفاصيل اللوك.


ولم تكتفِ منة عرفة بجرأة التصميم فحسب، بل نسّقت معه إكسسوارات ملفتة؛ حيث اختارت أقراط ذهبية كبيرة الحجم على شكل فراشة، إضافة إلى أساور بارزة زادت من قوة الإطلالة

كما اعتمدت مكياجًا صاخبًا ارتكز على أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي مع آيلاينر عريض أبرز جمال عينيها، فيما فضلت تسريحة الشعر الملموم للخلف بستايل ناعم وأنيق لتُبرز ملامح وجهها.

الإطلالة التي جمعت بين الجرأة والأنوثة لاقت تفاعلاً واسعًا بين متابعيها، حيث انقسمت التعليقات ما بين معجبين أشادوا بجرأتها في اختيار أزياء مختلفة وعصرية، وآخرين رأوا أن التصميم كان مبالغًا فيه خاصة مع شفافية البنطلون.


وتُعد هذه الإطلالة واحدة من أكثر الإطلالات جرأة لمنة عرفة في الفترة الأخيرة، لتؤكد من جديد أنها لا تخشى التجديد والتجربة في عالم الموضة، وأنها تميل إلى الإطلالات الخارجة عن المألوف التي تعكس شخصيتها الجريئة.

منة عرفة بنطلون منة عرفة اطلالات منة عرفه

