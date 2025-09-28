منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا



خطفت الفنانة الشابة منة عرفة الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة غير تقليدية أثارت موجة واسعة من التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت منة مرتدية جامب سوت من الدانتيل الأسود الشفاف، جاء تصميمه جريئًا ولافتًا للأنظار، خاصة مع اعتماد البنطلون من دون بطانة داخلية، ما جعل الإطلالة أكثر جرأة وحداثة.



الجامب سوت تميز بأكمام طويلة من الدانتيل تنتهي بكرانيش واسعة أضافت لمسة أنثوية ناعمة، بينما اختارت منة أن تكمل إطلالتها بحزام عريض مزين بحلقات معدنية دائرية باللون الذهبي منحها مظهرًا عصريًا وجريئًا في الوقت نفسه.

أما الجزء العلوي فجاء شفافًا بلمسة كلاسيكية من الدانتيل، مع ياقة صغيرة أضافت توازنًا لتفاصيل اللوك.



ولم تكتفِ منة عرفة بجرأة التصميم فحسب، بل نسّقت معه إكسسوارات ملفتة؛ حيث اختارت أقراط ذهبية كبيرة الحجم على شكل فراشة، إضافة إلى أساور بارزة زادت من قوة الإطلالة

كما اعتمدت مكياجًا صاخبًا ارتكز على أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي مع آيلاينر عريض أبرز جمال عينيها، فيما فضلت تسريحة الشعر الملموم للخلف بستايل ناعم وأنيق لتُبرز ملامح وجهها.

الإطلالة التي جمعت بين الجرأة والأنوثة لاقت تفاعلاً واسعًا بين متابعيها، حيث انقسمت التعليقات ما بين معجبين أشادوا بجرأتها في اختيار أزياء مختلفة وعصرية، وآخرين رأوا أن التصميم كان مبالغًا فيه خاصة مع شفافية البنطلون.



وتُعد هذه الإطلالة واحدة من أكثر الإطلالات جرأة لمنة عرفة في الفترة الأخيرة، لتؤكد من جديد أنها لا تخشى التجديد والتجربة في عالم الموضة، وأنها تميل إلى الإطلالات الخارجة عن المألوف التي تعكس شخصيتها الجريئة.