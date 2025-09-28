دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا

دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني، الدعاء سلاح المؤمن القوي، و دعاء الخوف من شخص ظالم هو أحد الأدعية التي قد يسأل عنها الكثيرون، فقد يحاول شخص ما إيذاءهم أو ضرّهم بطريقة أو بأخرى، وبعد الاخذ بأسباب الحيطة والحذر لا بدّ من الاستعانة بالله تعالى، والدعاء مهمّ أولًا وآخرًا، فهناك العديد من الآيات في القرآن الكريم والأدعية التي تعالج الخوف والقلق، وأيضا تحمي المؤمن وتنجيه من كل شر ومن كل شخص يهدده أو يريد به سوء، فينبغي على المسلم التمسك بالدعاء والتوجه الى الله تعالى من أجل مواجهة الشخص الذى يخاف منه، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني .

دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني

اللهم بحق قولك (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚوَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) أحميني.

وقوله تعالى {وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ} الآية 9 يس.

دعاء الرسول عند الخوف

فقد روى أبو داود -وقال الألباني: صحيح- عَنْ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».

دعاء الخوف من شخص ذو سلطان

اللهم اقهر لي من أرادني بسوء أو عدواً ظلمني وأعطني من كرمك ما أسر به في كربة الدنيا والآخرة. واحمني عن أعين من يريدني بحسد وكيد وسحر وشر ومسكني بالحبل المتين واكفني العابثين والحاسدين والماكرين.

يا رب ترى ضعفي وقلة حيلتي فإني ضعيف ذليل متضرع إليك، مستجير بك من كل بلاء مستر بك فاسترني يا مولاي مما أخاف وأحذر، وأنت أعظم من كل عظيم بك استترت يالله.

اللهم أسألك فرجاً قريباً وصبراً جميلاً ورزقاً واسعاً والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها وأسألك الغنى من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل، وحقير مما يشوش خاطري ويسر ناظري يا كافي.

اللهم أعذني من سوء الرغبة والهلع وصور لي في قلبي، ما ادخرت لي عندك وما أعددت لخصمي وأنت على كل شيء قدير.

دعاء يذهب الخوف الشديد من شخص يهددني

اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جاراً من شر خلقك كلهم جميعاً أن يفرط علي أحد وأن يبغي علي عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلّا أنت.

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك.

ربى لا تكلنى إلى أحد، ولا تحوجنى إلى أحد، وأغننى عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد.

لا شريك له ولا ولد، خذ بيدى من الضلال إلى الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذى لا يضر مع اسمه سم ولا داء.

بسم الله أصبحت على الله توكلت، بسم الله على قلبى و نفسى بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلى ومالى، بسم الله على ما اعطاني ربي، لا أشرك به شيئاً.

الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك.

اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد.

ومن شر قضاء السوء، ومن كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على شيء حفيظ إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبى الله، لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.