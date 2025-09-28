قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل حبس المتهم بادعائه اختطاف صديقه من كافيه في القاهرة
قبل عرض بالإسكندرية السينمائي| فداء الشندويلي يكشف فكرة فيلم المنبر.. خاص
وزير الري يتابع موقف جاهزية منشآت الحماية لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة
عمل في بناء السفن ومشروعه خسر.. قصة زيجات أحمد رمزي واعتزال السينما
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

الجنة
الجنة
إيمان طلعت

أكثر ما يدخل الناس الجنة، حثنا وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعيننا ويكون سببا فى دخولنا الجنة وأمرنا بالإحسان والتواضع وعدم الغلظة والتَّكلف وسُوء المعاشرة، ونهانا عن الكذب والنميمة والاستهزاء والخيانة وارتكاب الفواحشَ.

أكثر ما يدخل الناس الجنة

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: «تَقْوَى اللَّهِ، وَحُسْنُ الخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أكثر ما يدخل الناس النار، فَقَالَ: «الفَمُ وَالفَرْجُ». [أخرجه الترمذي].

وأضاف مركز الأزهر، أن الحديث الشريف يُبيِّن لنا حرصَ الصحابة على آخرتهم ونجاتهم، وسؤالَهم عن أكثر الأعمال الموجِبة لدخول الجنة، وأكثرِها تسببًا في دخول النار، فأجاب سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوابٍ جامعٍ مختصرٍ: أن أقصر طرق الجنة هي تقوى الله، وحسن الخلق في معاملة الناس؛ لأن العبد إذا لم يتق الله وقع في المحرّمات، وإذا أساء للخلق أهدرَ الطاعاتِ والحسناتِ.

وتابع مركز الأزهر: أن أكثر ما يدخل الناس النار هي معاصي اللسان والفرج، من كذبٍ ونميمةٍ واستهزاءٍ وخيانةٍ وفواحشَ.

وأكد مركز الأزهر عبر صفحته على فيس بوك أن المؤمنُ الصادق هو من سارع في رضا الله وطلب جنته ومعافاته.

من فعل هذا الأمر أبشر بدخولك الجنة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن من كان له بنات وأحسن تربيتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة.

واستشهد المجمع بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وأتقى الله فيهن فله الجنة )).

هذا الشخص لا يدخل الجنة ولا يعامله الله يوم القيامة

كشفت دار الإفتاء المصرية عن شخص لا يدخل الجنة ولا يعامله الله.. حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالاً يقول صاحبه: ما حكم من عليه دين ولا يرده؟ وما حكم من مات وعليه دين؟

لا يدخل الجنة

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدم سداد الدين ذنب عظيم فمبطل الغنى ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، مشيراً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على جنازة علم أن صاحبها مدين فلما تعهد أحد الحضور بالسداد عنه صلى عليه.

وبين "عبد السميع" أن المدين لا يدخل الجنة ولا يعامله الله تعالى وكفى بذلك عقابا، مؤكدا أن من تعذر عليه الدين فمات سدد عنه أقاربه.

أكثر ما يدخل الناس الجنة اعمال تدخل الجنة الجنة تقوى الله وحسن الخلق اكثر ما يدخلوا الانسان الجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ترشيحاتنا

مهاجمين الاهلي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مهاجم الأهلي في مباراة القمة

منتخب الشباب

بعد خسارة اليابان.. موعد مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا بمونديال الشباب

بتروجت

راحة 48 ساعة في بتروجت عقب الفوز على المصري

بالصور

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد