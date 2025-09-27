قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب
وجه جديد .. شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الخطيب لـ انتخابات الأهلي
انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه
اليوم.. أقوى رجل فى العالم يستعد لجر باخرة تزن 700 طن بأسنانه فى الغردقة
فريدة سيف النصر تستغيث بعد تعرض شقيقها لأزمة قلبية حادة
بعد زواجه من رانيا يوسف.. أحمد جمال عمل مع عادل إمام وتزوج مرتين
أسرار سورة قل هو الله أحد.. بها كلمة تنقلك من غضب الله لرضاه
3 ظواهر جوية .. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
سي إن إن: ترامب يثير الجدل مجددًا بشأن حق الجنسية الأمريكية بالولادة
10 معلومات عن رئيس كولومبيا بعد إلغاء أمريكا لتأشيرته في نيويورك
21 بندًا .. تفاصيل خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة
الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بعيد "الصليب" المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

على جمعة يكشف عن معجرة لم يسمع بمثلها من غير نبينا محمد

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
شيماء جمال

كتب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه: إذا كانت حياة القلوب والأرواح نبعت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكذلك نبع الماء -الذي هو سبب حياة الأبدان- من بين أصابعه الشريفة ﷺ. 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفًا. كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء، ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ﷺ ». 

معجرة لم يسمع بمثلها من غير نبينا محمد

قال الإمام القرطبي رحمه الله: قضية نبع الماء من بين أصابعه ﷺ تكررت منه ﷺ في عدة مواطن، في مشاهد عظيمة، ووردت من طرق كثيرة، يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من المتواتر المعنوي، ولم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا ﷺ؛ حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. 

وقد استجاب الحجر لضربته الشريفة ﷺ يوم الخندق، ولم يعصِ حبيبه المصطفى ﷺ، فصار له رملًا متفتتًا، وقد عجز أصاحبه أن يفتتوا منه جزءًا يسيرًا، فعن أيمن المخزومي رحمه الله قال: « أتيت جابرًا رضي الله عنه فقال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاؤوا النبي ﷺ فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نزال. ثم قال، وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا، فأخذ النبي ﷺ المعول، فضرب في الكدية، فعاد كثيبًا أهيل ـ أو أهيم ».

ونطقت الشاة بعد ذبحها وشيها محبة للنبي ﷺ وخوفًا عليه، فأخبرته أنها مسمومة، فأمر النبي ﷺ أصحابه برفع أيديهم عنها.

 فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: « أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﷺ بشاة مسمومة، فأكل منها. فجيء بها إلى رسول الله ﷺ، فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك علي» . وفي حديث جابر رضي الله عنه: « قال لهم رسول الله ﷺ: ارفعوا أيديكم، وأرسل رسول الله ﷺ إلى اليهودية، فدعاها. فقال لها: أسممتِ هذه الشاة ؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: « أخبرتني هذه في يدي –يعني الذراع ». 

وقد تكرر إخبار الشاة بعد ذبحها وطبخها كذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفًا عليه وحبًا له؛ حيث خشيت أن يدخل جوفه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم طعام فيه شبهة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ وأصحابه مروا بامرأة، فذبحت لهم شاة، واتخذت لهم طعامًا. فلما رجع، قالت: يا رسول الله، إنا ذبحنا لكم شاة، وإتخذنا لكم طعامًا، فادخلوا فكلوا، فدخل رسول الله ﷺ وأصحابه، وكانوا لا يبدءُون حتى يبتدئ النبي ﷺ، فأخذ النبي ﷺ لقمة، فلم يستطع أن يُسيغها. فقال النبي ﷺ: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة: يا نبي الله، إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ، ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم، ويأخذون منا ».

كما كانت الحيوانات تجل ذكره، وتهابه، وتحبه حتى في عدم حضرته. فعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ركبت البحر، فانكسرت سفينتي التي كنت فيها، فركبت لوحًا من ألواحها، فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد. فأقبل إليَّ يريدني، فقلت: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله ﷺ. فطأطأ رأسه، وأقبل إليَّ، فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة، ووقفني على الطريق، ثم همهم، فظننت أنه يودعني، فكان ذلك آخر عهدي به ».

معجرة معجرة لم يسمع بمثلها من غير نبينا محمد الماء الرسول النبي محمد الحجر الشاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

نتنياهو

معجبون مستأجرون.. من صفق لنتنياهو في الأمم المتحدة؟

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مرسى علم تستقبل 180 رحلة أوروبية بزيادة 20% وانطلاقة واعدة لموسم شتوي سياحي قوي

خضروات ارشيفيه

أخبار الوادي الجديد| استقرار أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن بالأسواق

لخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 27-9-2025

بالصور

مرض نادر ينتشر بسرعة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورًا

متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد