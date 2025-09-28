حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها لم تتسلم أي مقترحات جديدة من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أن المفاوضات لا تزال متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي جرت في 9 سبتمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، نافية ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود مبادرات جديدة.

وشددت حماس على استعدادها للتعامل بإيجابية ومسؤولية مع أي مقترحات تعرض عليها من قبل الوسطاء، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

وكانت تقارير إعلامية دولية قد تحدثت عن خطة أمريكية يقال إنها طرحت خلال لقاءات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدد من القادة العرب والمسلمين خلال الأيام الماضية.