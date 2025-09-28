قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ تنفيذ قرار مصادرة العجول والماشية الهائمة في الشوارع
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كولومبيا يعلن فتح باب التطوع للقتال من أجل غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين الكولومبيين الراغبين في التطوع للقتال دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في خطوة وصفها بأنها "جزء من واجب إنساني ودولي للدفاع عن المظلومين".

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث دعا بيترو إلى تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات تضم مقاتلين من مختلف الحضارات والثقافات، بهدف "تحرير فلسطين والدفاع عن سكان غزة"، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الكولومبي، المعروف بمواقفه اليسارية وانتقاداته العلنية لإسرائيل، أنه مستعد شخصياً للانضمام إلى القتال إذا اقتضى الأمر، مشيراً إلى أنه خاض معارك سابقة في حياته، وظهر مرتدياً الكوفية الفلسطينية خلال كلمته.

وكان بيترو قد انضم إلى آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في نيويورك يوم الجمعة، إلى جانب الموسيقي البريطاني الشهير روجر ووترز، العضو السابق في فرقة "بينك فلويد"، في مسيرة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وغادرت نائبة الرئيس الكولومبي، فرانسيا ماركيز، وعدد من أعضاء الوفد الكولومبي قاعة الأمم المتحدة، ورفعوا قبضاتهم احتجاجًا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بيترو في وقت سابق بأنه "مجرم حرب ومسؤول عن إبادة جماعية".

يُذكر أن كولومبيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2024، في أعقاب تصاعد الحرب على غزة، وسط تصاعد التوتر بين بوغوتا وتل أبيب.

وفي تطور مرتبط، ألغت الولايات المتحدة تأشيرة دخول بيترو، بعد مشاركته في مظاهرات مؤيدة لفلسطين في نيويورك وانتقاده العلني للسياسات الإسرائيلية، وهو ما اعتبره "انتهاكًا للقانون الدولي" من قبل واشنطن.

وعلق بيترو على قرار إلغاء التأشيرة قائلاً: "لقد عدت إلى بوغوتا. لم تعد لدي تأشيرة للولايات المتحدة، ولا يهمني"، مشيرًا إلى أنه يحمل أيضًا جواز سفر إيطاليًا، ولا يحتاج لتأشيرة بصفته مواطنًا أوروبيًا. وأضاف: "أعتبر نفسي إنسانًا حراً في هذا العالم".

واتهم بيترو واشنطن بالتخلي عن التزاماتها في احترام القانون الدولي، معتبرًا أن قرارها جاء ردًا على وصفه ما يحدث في غزة بـ"الإبادة الجماعية".

وبررت السلطات الأميركية  إلغاء التأشيرة بما وصفته بـ"السلوك المتهور والتحريضي" للرئيس الكولومبي، في إشارة إلى مواقفه السابقة التي دعا فيها جنوداً أميركيين إلى عصيان الأوامر خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب، وحثّهم على "الامتثال لنداء الإنسانية".

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قطاع غزة إسرائيل كولومبيا فتح باب التطوع للقتال من أجل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ترشيحاتنا

الجنة

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

جامعة الأزهر

الأزهر يعلن فتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة ابتداءً من اليوم

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق الإنسان اليوم

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق الإنسان اليوم

بالصور

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد