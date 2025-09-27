مجلس التعاون الخليجي يبحث مع كولومبيا سبل الارتقاء بعلاقات التعاون

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مع وزيرة الخارجية الكولومبية روزا يولاندا فيلافيسينسيو مابي، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة بين مجلس التعاون وكولومبيا، والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يعزز المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الجانبين.

جاء ذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك..وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /السبت/.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء، التعاون بين مجلس التعاون ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (منظمة سيلاك)، التي تترأسها حاليًا جمهورية كولومبيا، لافتا إلى سعي دول المجلس الدائم إلى توثيق علاقاتها مع الدول والمنظمات، بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة لشعوب الجانبين.

