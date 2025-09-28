وزيرة خارجية بريطانيا: المجتمع الدولي على وشك التوصل لاتفاق سلام في غزة

قالت الجديدة، إن المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في غزة، مما قد ينهي أخيرا عامين من النزاع والأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها آلاف الأرواح.

وأضافت كوبر- التي عادت لتوها من قمة الأمم المتحدة- أن العالم بات مستعدا لإنهاء الحرب بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن اتفاق السلام أصبح في متناول اليد.

وحثت كوبر- في مقابلة حصرية مع صحيفة "الجارديان" البريطانية- الحكومة الإسرائيلية على "التراجع فورا" عن هجومها العسكري المتجدد على غزة.

وأشارت الصحيفة من جانبها إلى أن كوبر رفضت القول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وذلك على الرغم من الضغوط التي واجهتها من داخل حزبها، وأكدت موقف الحكومة البريطانية بأن الأمر يخضع للمسار القانوني.

واعترفت كوبر بأن الوضع المأساوي على الأرض يجعل الكلمات تبدو "مجوفة"، وقالت إن الأولوية هي استغلال هذا الزخم الجديد من أجل إنهاء "آلام ومعاناة" الأطفال الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر تشير إلى أن كوبر كانت من بين وزراء الحكومة الذين ضغطوا سرا على رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين. وقالت إنها تدرك حجم المعاناة الإنسانية، لكن مهمتها هي التركيز على إنهاء الحرب.

ونوهت الصحيفة بأن ثمة تكهنات بأن البيت الأبيض يدعم خطة يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لإدارة غزة بشكل مؤقت. ورفضت كوبر مرتين الإجابة عن سؤال حول مدى ملاءمة بلير لقيادة هذه الإدارة.

ومضت الصحيفة تقول إنه رغم علاقات بلير الجيدة مع دول الخليج بعد توليه منصب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، وعلاقاته مع البيت الأبيض عبر جاريد كوشنر، صهر ترامب، إلا أنه يبقى شخصية مثيرة للجدل في المنطقة بسبب دوره في حرب العراق عام 2003.

وقالت كوبر: "أشعر أن هناك إجماعا واسعا حول السلام، وحماس وإصرار كبيرين في الأمم المتحدة. أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة يريد فيها العالم إنهاء هذه الحرب".

وأضافت: "كانت الخطوة الأولى في هذه العملية هي وقف إطلاق النار وإعادة إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى". مع ذلك، اعترفت بأن العملية كانت هشة وأنها تواجه العديد من العقبات. وأوضحت: "لا يمكننا تجاهل صعوبة هذه العملية، فمدة الأزمة الطويلة تجعلها أكثر تعقيدا.. لكن لا شك أن هناك إرادة حقيقية وجهودا حثيثة لوضع حد للحرب وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وليس مجرد وقف مؤقت، بالإضافة إلى وضع خطة مستقبلية مناسبة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأيام التي سبقت استقبال ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، صرح ترامب للصحفيين، أمس الأول /الجمعة/، قائلا: "يبدو أننا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن غزة". وأقرت كوبر بأن الرئيس الأمريكي سيضطلع بدور محوري في إقناع إسرائيل بالموافقة على الاتفاق.

ومضت الصحيفة تقول إن مصادر في وزارة الخارجية البريطانية تشعر بالقلق إزاء بعض جوانب خطة ترامب، بما في ذلك الدور الذي قد يلعبه بلير.

وقالت كوبر: "كان توني بلير من بين من قدموا مقترحات لهذه العملية وهذا أمر بالغ الأهمية، لكن هناك جهودا أخرى أيضا. فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. في هذه المرحلة، نشعر بوجود توافق في الآراء، لكن يجب أن نحافظ على هذا التوجه".