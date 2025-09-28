قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ تنفيذ قرار مصادرة العجول والماشية الهائمة في الشوارع
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة خارجية بريطانيا: المجتمع الدولي على وشك التوصل لاتفاق سلام في غزة

إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
أ ش أ

قالت  الجديدة، إن المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في غزة، مما قد ينهي أخيرا عامين من النزاع والأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها آلاف الأرواح.

وأضافت كوبر- التي عادت لتوها من قمة الأمم المتحدة- أن العالم بات مستعدا لإنهاء الحرب بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن اتفاق السلام أصبح في متناول اليد.

وحثت كوبر- في مقابلة حصرية مع صحيفة "الجارديان" البريطانية- الحكومة الإسرائيلية على "التراجع فورا" عن هجومها العسكري المتجدد على غزة.

وأشارت الصحيفة من جانبها إلى أن كوبر رفضت القول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وذلك على الرغم من الضغوط التي واجهتها من داخل حزبها، وأكدت موقف الحكومة البريطانية بأن الأمر يخضع للمسار القانوني.

واعترفت كوبر بأن الوضع المأساوي على الأرض يجعل الكلمات تبدو "مجوفة"، وقالت إن الأولوية هي استغلال هذا الزخم الجديد من أجل إنهاء "آلام ومعاناة" الأطفال الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر تشير إلى أن كوبر كانت من بين وزراء الحكومة الذين ضغطوا سرا على رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين. وقالت إنها تدرك حجم المعاناة الإنسانية، لكن مهمتها هي التركيز على إنهاء الحرب.
ونوهت الصحيفة بأن ثمة تكهنات بأن البيت الأبيض يدعم خطة يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لإدارة غزة بشكل مؤقت. ورفضت كوبر مرتين الإجابة عن سؤال حول مدى ملاءمة بلير لقيادة هذه الإدارة.

ومضت الصحيفة تقول إنه رغم علاقات بلير الجيدة مع دول الخليج بعد توليه منصب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، وعلاقاته مع البيت الأبيض عبر جاريد كوشنر، صهر ترامب، إلا أنه يبقى شخصية مثيرة للجدل في المنطقة بسبب دوره في حرب العراق عام 2003.

وقالت كوبر: "أشعر أن هناك إجماعا واسعا حول السلام، وحماس وإصرار كبيرين في الأمم المتحدة. أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة يريد فيها العالم إنهاء هذه الحرب".
وأضافت: "كانت الخطوة الأولى في هذه العملية هي وقف إطلاق النار وإعادة إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى". مع ذلك، اعترفت بأن العملية كانت هشة وأنها تواجه العديد من العقبات. وأوضحت: "لا يمكننا تجاهل صعوبة هذه العملية، فمدة الأزمة الطويلة تجعلها أكثر تعقيدا.. لكن لا شك أن هناك إرادة حقيقية وجهودا حثيثة لوضع حد للحرب وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وليس مجرد وقف مؤقت، بالإضافة إلى وضع خطة مستقبلية مناسبة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأيام التي سبقت استقبال ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، صرح ترامب للصحفيين، أمس الأول /الجمعة/، قائلا: "يبدو أننا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن غزة". وأقرت كوبر بأن الرئيس الأمريكي سيضطلع بدور محوري في إقناع إسرائيل بالموافقة على الاتفاق.

ومضت الصحيفة تقول إن مصادر في وزارة الخارجية البريطانية تشعر بالقلق إزاء بعض جوانب خطة ترامب، بما في ذلك الدور الذي قد يلعبه بلير.

وقالت كوبر: "كان توني بلير من بين من قدموا مقترحات لهذه العملية وهذا أمر بالغ الأهمية، لكن هناك جهودا أخرى أيضا. فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. في هذه المرحلة، نشعر بوجود توافق في الآراء، لكن يجب أن نحافظ على هذا التوجه".

البريطانية الخارجية غزة إيفيت كوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ترشيحاتنا

أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي

رئيس التخطيط القومي يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي للمركز الديموجرافي

خلال الجمعية العمومية

أبوقير للأسمدة تسهم بـ3.53 مليار جنيه في خزينة الدولة خلال 2024/2025

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم السبت 27-9-20225

بالصور

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد