عبد العاطي: مؤتمر دولي بالقاهرة لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة

وزير الخارجية يلتقي بالسكرتير العام للأمم المتحدة
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع "أنطونيو غوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

نقل الدكتور بدر عبد العاطي تحيات  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السكرتير العام، مشيداً بمواقفه العادلة والحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، وجدد دعم مصر الكامل لدور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، ومعالجة التحديات العالمية المتنامية.

من جانبه، رجا السكرتير العام نقل تحياته إلى  رئيس الجمهورية، مشيداً بدور مصر كفاعل رئيسي في منظومة العمل متعدد الأطراف، وكذا بالتزامها الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم قضايا التنمية، واحترام القانون الدولي، وثمن جهود مصر ورؤيتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تناول وزير الخارجية تطورات الأوضاع فى غزة حيث أكد ضرورة استمرار تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات دون عوائق. وأشار الوزير الى ترحيب رئيس الجمهورية بما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب على غزة وفتح أفق سياسى وتنموى.

 وشدد الوزير على رفض أي أفكار من شأنها تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وأدان الممارسات الاسرائيلية في القتل والتجويع. وجدد تمسك مصر بإقامة دولة فلسطينية على أساس خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. كما أشاد فى هذا الإطار باعتراف عدد كبير من الدول بالدولة الفلسطينية.

عبر الوزير عن دعم مصر الكامل لوكالات الأمم المتحدة المختلفة التي تعمل في ظروف قاسية وشديدة الصعوبة في غزة، فى ظل استهداف إسرائيل لوكالات الأمم المتحدة، مؤكداً مواصلة دعم مصر للسكرتير العام والوكالات الأممية وعلى رأسها وكالة الأونروا والتي لا غنى عن دورها.

كما أوضح وزير الخارجية اعتزام مصر  تنظيم مؤتمر  دولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة فى مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، لحشد الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات لإعادة تأهيل وبناء القطاع.

على صعيد آخر، استعرض وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية ودعمها، وتكثيف الجهود لرفع الحصار عن مدنية "الفاشر"، وإنهاء المعاناة الإنسانية.

من جانب آخر، أكد الوزير ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا على نحو يصون الملكية الليبية للحل ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تحقيقاً للاستقرار.

اطلع وزير الخارجية سكرتير عام الأمم المتحدة على الجهود الدبلوماسية المصرية التي ساهمت في التوصل للاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وقع فى القاهرة لاستئناف التعاون الفنى بينهما، موضحاً أن الجهود المكثفة التى بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة تهدف إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعوب، ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلم والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

