الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص ادعت أنه انتحل صفة ضابط شرطة، واعتدى عليها وهددها بإلحاق الأذى بها وبأسرتها في محافظة بني سويف.

وكان المنشور قد أثار تفاعلًا واسعًا، خاصة أنه مدعوم بصور ومقطع صوتي، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري لكشف تفاصيل الواقعة والتحقق من صحة ما ورد به.



وبعد الفحص، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الشخص المشكو في حقه، وتبين أنه حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، ولا يعمل حاليًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف. وبمواجهته، أنكر بشكل قاطع انتحاله لصفة ضابط شرطة، كما نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن الشكوى كيدية وأن هناك خلافات سابقة بينه وبين صاحبة المنشور، وهي محل تحقيق من النيابة العامة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المختصة تحقيقاتها للتأكد من ملابسات الواقعة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو استخدام غير قانوني لوسائل التواصل الاجتماعي في التشهير أو الادعاء الكاذب.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار متابعتها لأي بلاغات أو منشورات يتم تداولها إلكترونيًا تمس الأمن أو تتعلق بادعاءات، وذلك في إطار حرصها على تطبيق القانون والحفاظ على السلم المجتمعي.