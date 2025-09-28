رئيس وحدة السكان: تكثيف التوعية بقضية الزيادة السكانية في كل المحافظات

أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية لوحدة السكان بوزارة التنمية المحلية على أهمية نشر التوعية بالقضية السكانية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالمحافظة وفقا لطبيعة المحافظة واحترام العادات والتقاليد وصولا إلى. جميع المناطق المستهدفة .

وأضافت خلال اللقاء واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام وأسماء عاطف منسق وحدة السكان بالمحافظة على ضرورة عقد المؤتمرات والندوات والأنشطة الميدانية التى يتم وضعها في الخطة الشهرية لوحدات السكان، بدعم مستمر من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وكافة القيادات بالمحافظة والمشاركة المجتمعية في مدن ومراكز المحافظة، .

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية، على جهود وحدات السكان على مستوى محافظات الجمهورية ،مع عمل نماذج موحدة لقياس مؤشرات الأداء في معالجة القضايا التى تعتنى بها الوحدة كقضية تنظيم الانجاب وتعديل السلوكيات الإنجابية بما يحافظ على صحة الأم والطفل ويوفر لهم مزيد من الرعاية والحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية وغيرها ،وكذلك قضايا البطالة بما يتناسب عدد السكان مع حجم المشروعات وتوفير الموارد الاقتصادية ،وكذلك خطورة الزواج المبكر وتأثيرها على صحة الأم والجنين والوعى بدور الأسرة،وغيرها.

مشيرة إلى أنه يتم تكثيف جهود التوعية وتقديم مزيد من الخدمات، مع الاعتماد على كافة البيانات والإحصاءات اللازمة من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وغيرها و التأكيد على أهمية دور وجهود المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومشاركتهم المجتمعية الفاعلة في توفير القوافل الخدمية والمشاركة في دعم وانشاء المنشآت التعليمية والصحية لتوفير الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ مطروح أهمية دور وحدة السكان وأهمية نشر التوعية بالقضية السكانية وتأثيرها على جهود التنمية ،مع الاهتمام بنشر السلوكيات الإيجابية لتوفير التعليم الجيد والخدمة الصحية الجيدة والخدمات الاجتماعية والاقتصادية التى توفر حياة كريمة للمواطن.

في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية، ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الدكتور عبدالقادر عبدالكريم إبراهيم عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان ومطروح وبحضور الدكتور سيد هارون مدير فرع المعهد بمطروح والمهندس إبراهيم الحفيان مستشار المحافظة للإسكان والمهندسة ايمان عبد الجليل مدير مديرية الإسكان بالمحافظة والدكتور محمد حمدى عضو هيئة التدريس بالمعهد.

وجه محافظ مطروح التهنئة لعميد المعهد العالي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له التوفيق ، مع تأكيد تقديم كافة الدعم لجهود ودور المعهد التعليمى والتدريبي.

كما تم مناقشة جهود المحافظة بالتعاون مع المعهد في إنهاء أعمال تطوير فرع المعهد التكنولوجي ، حيث تم تشغيله التجريبي استقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد ،مما ييسر على الطلاب واستقرارهم حاليا بمقر المعهد بعد تطويره .

والاعداد لافتتاحه قريبا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى و استيعاب مزيد من الاعداد خلال الأعوام القادمة.