محافظات

1235 حالة إزالة خلال المرحلة الثانية من حملات استرداد أراضي الدولة ببني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير إدارة أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بداية المرحلة في 30 أغسطس الماضي وحتى 24 سبتمبر الجاري وصل إلى 1235 حالة (589 حالة أملاك دولة + 646 حالة زراعة)، في ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا لبرنامج زمني أُعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي وتم خلالها إزالة 849 حالة تعد، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري، وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر 2025.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة

