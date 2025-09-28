قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

أعلنت مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبد الروؤف الريدي، عن بدء استقبال خريجات الجامعات لأداء فترة الخدمة العامة داخل أروقة المكتبة، سواء في مقرها الرئيسي بالدقي أو في عدد من فروعها، وهي: فرع الزيتون وفرع الزاوية الحمراء، وذلك في إطار دورها المجتمعي والثقافي وسعيها لتمكين الشباب، خصوصاً الخريجات حديثًا، من اكتساب الخبرات العملية وتنمية المهارات.

وأكدت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة المكتبة، أن العدد المطلوب محدود، ما يتطلب سرعة التقديم للراغبات في الالتحاق ببرنامج الخدمة العامة، ويأتي هذا الإعلان في توقيت حيوي، حيث تسعى العديد من الخريجات لاستثمار فترة الخدمة العامة في مؤسسات تتيح لهن بيئة عمل متميزة، وتوفر فرصاً حقيقية للتعلم والتدريب واكتساب المهارات الحياتية والمهنية.

وتهدف المكتبة من خلال هذا البرنامج إلى دمج خريجات الجامعات في منظومة العمل الثقافي والخدمي، وتوفير بيئة محفزة تسهم في تنمية مهارات التواصل، والعمل الجماعي، وتنظيم الفعاليات، والتعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهن للتعرف على آليات العمل في المؤسسات الثقافية الكبرى.

كما دعت مكتبة مصر العامة الراغبات في التقديم إلى سرعة التسجيل من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر في الإعلان، أو التواصل مع إدارة العلاقات العامة بالمكتبة على الأرقام التالية:

33360291 - 33360293 داخلي 113، أو من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم: 01555420809، وذلك للحصول على مزيد من التفاصيل حول شروط القبول وآلية التقديم.

وتُعد مكتبة مصر العامة واحدة من أبرز الصروح الثقافية في مصر، حيث تسهم بشكل فاعل في خدمة المجتمع وتقديم أنشطة تعليمية وتثقيفية متنوعة لجميع الفئات العمرية.

مكتبة مصر العامة السفير عبد الروؤف الريدي خريجات الجامعات فرع الزاوية الحمراء تمكين الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

ترشيحاتنا

المتهمين

ضبط شبكة لبيع خطوط محمول مفعلة ببيانات أشخاص آخرين في القاهرة

أرشيفية

تجديد حبس صاحب شركة رعاية طبية بتهمة النصب على المواطنين

أرشيفية

السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

بالصور

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد