مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات

أعلنت مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبد الروؤف الريدي، عن بدء استقبال خريجات الجامعات لأداء فترة الخدمة العامة داخل أروقة المكتبة، سواء في مقرها الرئيسي بالدقي أو في عدد من فروعها، وهي: فرع الزيتون وفرع الزاوية الحمراء، وذلك في إطار دورها المجتمعي والثقافي وسعيها لتمكين الشباب، خصوصاً الخريجات حديثًا، من اكتساب الخبرات العملية وتنمية المهارات.

وأكدت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة المكتبة، أن العدد المطلوب محدود، ما يتطلب سرعة التقديم للراغبات في الالتحاق ببرنامج الخدمة العامة، ويأتي هذا الإعلان في توقيت حيوي، حيث تسعى العديد من الخريجات لاستثمار فترة الخدمة العامة في مؤسسات تتيح لهن بيئة عمل متميزة، وتوفر فرصاً حقيقية للتعلم والتدريب واكتساب المهارات الحياتية والمهنية.

وتهدف المكتبة من خلال هذا البرنامج إلى دمج خريجات الجامعات في منظومة العمل الثقافي والخدمي، وتوفير بيئة محفزة تسهم في تنمية مهارات التواصل، والعمل الجماعي، وتنظيم الفعاليات، والتعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهن للتعرف على آليات العمل في المؤسسات الثقافية الكبرى.

كما دعت مكتبة مصر العامة الراغبات في التقديم إلى سرعة التسجيل من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر في الإعلان، أو التواصل مع إدارة العلاقات العامة بالمكتبة على الأرقام التالية:

33360291 - 33360293 داخلي 113، أو من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم: 01555420809، وذلك للحصول على مزيد من التفاصيل حول شروط القبول وآلية التقديم.

وتُعد مكتبة مصر العامة واحدة من أبرز الصروح الثقافية في مصر، حيث تسهم بشكل فاعل في خدمة المجتمع وتقديم أنشطة تعليمية وتثقيفية متنوعة لجميع الفئات العمرية.