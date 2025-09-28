قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الدقهلية: لا تهاون مع أي عنف ضد المرأة وتمكينها الاقتصادي أولوية لدينا

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، أن المحافظة لن تتهاون مع أي صور للعنف أو التنمر ضد المرأة.. لافتا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الأمان الرقمي لها ولبناتها تمثل أولويات عمل خلال المرحلة المقبلة قائلا: سنسخر إمكانات المحافظة ومديريات الخدمات للتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم /الأحد/ المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة والفنانة صفاء أبو السعود وذلك في إطار زيارتهما للمحافظة للمشاركة في احتفالية المجلس القومي للمرأة تحت عنوان (معا بالوعي نحميها) والمقرر إقامتها بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.
وخلال الاستقبال.. رحب طارق مرزوق بضيوف المحافظة، مؤكدا أن الدقهلية شريك كامل للمجلس القومي للمرأة في إنجاح فعاليات حملة (معا بالوعي نحميها) قائلا "سننقل رسائل الحملة إلى كل قرية ونجع ومدرسة وجامعة ومركز شباب حتى تصل المعرفة والوعي لكل بيت في الدقهلية".
وأعرب المحافظ عن تقديره لدور المجلس القومي للمرأة ورئيسته في ترسيخ ثقافة الوعي والحماية ولوجود الفنانة صفاء أبو السعود لدعم الرسائل التوعوية للحملة.. مؤكدا أن التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والفن هو الطريق الأسرع لصناعة وعيٍ عام يحمي الأسرة والمجتمع.
 

المحافظة للعنف التنمر

