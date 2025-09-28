شوبير: زيزو جاهز للمشاركة في القمة أمام الزمالك ومتمسك باللعب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الطبية للاعب أحمد سيد "زيزو"، جناح النادي الأهلي، قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مؤخرًا.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن زيزو خاض تدريبات الفريق بشكل طبيعي، مؤكدًا جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في اللقاء المرتقب.

وأضاف: "زيزو تعافى من الإصابة، صحيح أن فترة التعافي قصيرة، يوم أو يومين، لكنها جاءت بفضل التقدم الطبي واستخدام العلاج بالبلازما".

وأكد شوبير أن اللاعب لديه رغبة قوية في التواجد داخل الملعب، مشيرًا إلى أن زيزو أظهر إرادة حديدية للعودة والمشاركة في مباراة القمة.

وختم: "زيزو نفسه يلعب، هو مستعد نفسيًا وفنيًا، والقرار النهائي سيكون للجهاز الفني والطبي".