تفاصيل حبس المتهم بادعائه اختطاف صديقه من كافيه في القاهرة
قبل عرض بالإسكندرية السينمائي| فداء الشندويلي يكشف فكرة فيلم المنبر.. خاص
وزير الري يتابع موقف جاهزية منشآت الحماية لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة
عمل في بناء السفن ومشروعه خسر.. قصة زيجات أحمد رمزي واعتزال السينما
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير: زيزو جاهز للمشاركة في القمة أمام الزمالك ومتمسك باللعب

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الطبية للاعب أحمد سيد "زيزو"، جناح النادي الأهلي، قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مؤخرًا.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن زيزو خاض تدريبات الفريق بشكل طبيعي، مؤكدًا جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في اللقاء المرتقب.

وأضاف: "زيزو تعافى من الإصابة، صحيح أن فترة التعافي قصيرة، يوم أو يومين، لكنها جاءت بفضل التقدم الطبي واستخدام العلاج بالبلازما".

وأكد شوبير أن اللاعب لديه رغبة قوية في التواجد داخل الملعب، مشيرًا إلى أن زيزو أظهر إرادة حديدية للعودة والمشاركة في مباراة القمة.

وختم: "زيزو نفسه يلعب، هو مستعد نفسيًا وفنيًا، والقرار النهائي سيكون للجهاز الفني والطبي".

شوبير الاهلي الزمالك

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

محافظ مطروح

محافظ مطروح: اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 21 قرية

اجتماع بتعليم الإسكندرية

تعليم الإسكندرية: تسليم الكتب دون التقيد بالمصروفات الدراسية

صورة ارشيفية

وحدة أيادي مصر تنفذ ورشا مجانية للحرف اليدوية للسيدات بالأقصر

بالصور

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

