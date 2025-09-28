الأزهر يعلن فتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة ابتداءً من اليوم

أعلنت جامعة الأزهر، عن فتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 28/09/2025 م وحتى يوم السبت الموافق 4 /10 /2025م للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2024-25.

ويأتي ذلك وفقًا للضوابط التالية:

1. يشترط أن يكون الحد الأدنى للمجموع الحاصل عليه الطالب مطابقًا للحد الأدنى للتنسيق المقرر للالتحاق بالكليات المناظرة للكلية المراد التحويل إليها والتي تضم البرنامج المتميز في أحد فروع الجامعة.

2. تكون المفاضلة بين المتقدمين للتحويل على أساس مجموع الثانوية الأزهرية بالنسبة للطلاب بالفرقة الأولى.

3. يلتزم الطالب المتقدم للتحويل بالالتحاق بالبرنامج المتميز بالكلية المراد التحويل إليها بعد استيفاء الشروط المقررة.

وأشارت إلى انه يجوز التحويل لطلاب الفرق الأعلى والطلاب الباقين للإعادة، وتكون المفاضلة بين المتقدمين للتحويل بالمجموع والتقدير العام في السنة السابقة بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى. وذلك وفق القواعد واللوائح المعمول بها.

ويكون التقديم ورقيًا بالكليات المراد التحويل إليها والتي تضم البرامج المتميزة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك وعلى جميع الطلاب الراغبين في التحويل سرعة التقديم خلال المدة المحددة، ولن يُلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد انتهاء الفترة المقررة.