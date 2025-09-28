انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل في المرارة

المرارة كيس صغير على شكل كمثرى يقع أسفل الكبد، وظيفته تخزين العصارة الصفراوية، وهي سائل هضمي يساعد الجسم على هضم الدهون، وعند حدوث مشكلات في المرارة.

أعراض مبكرة تشير إلى مشاكل المرارة مثل:

1-ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن:

تقع المرارة أسفل الكبد مباشرة. وعندما تتمدد أو تلتهب تسبب ألمًا في المنطقة العلوية من البطن تحت الضلوع.

في حالة وجود حصوات المرارة، يُعرف الألم بـ "نوبات المرارة" أو المغص الصفراوي، وغالبًا ما يحدث بعد وجبة دسمة خاصة في المساء أو الليل، وقد يستمر لعدة ساعات.

إذا استمر الألم لفترة أطول من المعتاد، فقد يشير إلىالتهاب المرارة، وهي حالة أكثر خطورة.

2-الغثيان والقيء:

من الأعراض الشائعة لمشاكل المرارة مثل الحصوات، وغالبًا ما يصاحبان ألم الجزء العلوي الأيمن من البطن بعد تناول وجبة غنية بالدهون.

3-الحمى:

ارتفاع درجة الحرارة مع ألم البطن الأيمن العلوي والغثيان أو القيء يُعد إشارة مقلقة لاحتمال وجود التهاب في المرارة.

حوالي ثلث المرضى المصابين بالتهاب المرارة تظهر لديهم الحمى، وقد يكون ارتفاع الحرارة الشديد مؤشرًا على مضاعفات أكثر خطورة مثل العدوى.

4-اصفرار الجلد والعينين (اليرقان):

عند انسداد القنوات الصفراوية، يرتفع مستوى البيليروبين في الدم، مما يؤدي إلى اصفرار الجلد وبياض العينين، وقد يرافقه حكة في الجلد.

5-تغير لون البول أو البراز:

في مشاكل المرارة، قد يصبح البول داكنًا (أصفر غامق أو بلون الشاي) بسبب ارتفاع البيليروبين،

أما البراز فقد يصبح فاتحًا أو بلون الطين نتيجة عدم وصول العصارة الصفراوية إلى الأمعاء، حيث يخرج جزء من البيليروبين مع البول بدلًا من البراز.

المصدر: ديلي ميرور