شوبير يكشف كواليس عودة حمزة علاء إلى الأهلي بعد فشل تجربته بالبرتغال

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل عودة حارس المرمى الشاب حمزة علاء إلى صفوف النادي الأهلي، بعد تعثر رحلته الاحترافية مع نادي بورتيمونينسي البرتغالي، والتي لم تكتمل بسبب مشاكل في استخراج تصاريح العمل، ما أدى إلى عدم قيده في قائمة الفريق.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو أون سبورت إف إم، أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تواصل مباشرة مع اللاعب لمتابعة تفاصيل أزمته في البرتغال، وأكد له: "بيتك الأهلي أولى بيك"، وهو ما قابله الحارس الشاب بالترحيب، خاصة بعد شعوره بعدم الاستقرار في تجربته الخارجية.

وأضاف شوبير أن عملية عودة اللاعب تمت بسلاسة، دون أي شروط تعاقدية معقدة، في ظل رغبة مشتركة من الطرفين في استكمال المسيرة داخل القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن قرار إعادة حمزة علاء يأتي ضمن خطة الأهلي لتأمين مركز حراسة المرمى، خاصة في ظل وجود عروض سابقة لبعض الحراس الأساسيين، وهو ما أثار قلق الجهاز الفني من احتمالية رحيل أحدهم. ورغم انتهاء هذه العروض حاليًا، فإن النادي قد يتجه لإعارة حمزة علاء في المرحلة المقبلة لاكتساب المزيد من الخبرات.


 

