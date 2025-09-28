تعليم الإسكندرية: تسليم الكتب دون التقيد بالمصروفات الدراسية

عقد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، اجتماعا موسعا بحضور نجلاء سليم، وكيل المديرية، وعبد الحميد المصري، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وأميرة جبر، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وأحمد السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، وأمل حسان، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع.

وأكد مدير المديرية فى بداية حديثه الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية بالكامل على جميع المدارس دون التقييد بالمصروفات الدراسية، حيث تم استقبال الطلاب بالبالونات والحلوى والأغاني الوطنية ورفع علم مصر داخل المدارس.

ووجه أبو زيد بالانتهاء من حصر المعلمين بالحصة لسد عجز المدارس بالكامل، وقال إنه تم الانتهاء من جميع أعمال الدهانات والتشجير، مع الالتزام بعدم تعليق أكثر من يافطة لكل مدرسة.

وشدد مدير المديرية في تعليماته على ضرورة استمرار قوافل المتابعة اليومية المُشكلة لمتابعة المدارس بجميع الإدارات، والانتهاء من وضع يافطة واحدة لكل مدرسة مع الانتهاء من تعليق قوائم الفصول وانتظام الدراسة بجميع إدارات ومدارس المحافظة.

وقد اختتم حديثه بأنه تم سد العجز بالكامل بالندب الكلى أو الجزئي، وتم تسكين جميع المعلمين الجدد بمدارسهم.

وشدد على ضرورة متابعة مديري عموم الإدارات التعليمية التسع المدارس متابعة ميدانية مستمرة ومراعاة أولياء الأمور وتسهيل جميع الأمور لأبنائنا جميعا، خاصة ذوي الاحتياجات يجب تيسير أى معوقات لهم خلال سير العملية التعليمية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.