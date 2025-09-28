قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات العالمية
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
79 شهيدا و379 مصابا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم، عن استشهاد 79 فلسطينيا، بينهم اثنان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، إلى جانب تسجيل 379 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023، ارتفع إلى 66,005 شهيدًا، وعدد الجرحى 168,162 مصابًا.

ومنذ بداية التصعيد الأخير في 18 مارس 2025، بلغت الحصيلة 13,137 شهيدًا و56,121 إصابة.

وأفادت الصحة بوصول 6 شهداء و66 مصابًا من العاملين في جهود الإغاثة خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء من هذا القطاع إلى 2,566 شهيدًا وأكثر من 18,769 مصابًا منذ بدء العدوان.

السلطات الصحية في قطاع غزة قطاع غزة استشهاد 79 فلسطينيا العدوان الإسرائيلي على القطاع إجمالي عدد الشهداء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

أسعار البنزين اليوم رسمياً

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

أعلي سعر دولار اليوم 28-9-2025

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

إعصار "بوالوي" يضرب وسط فيتنام... إجلاء آلاف السكان وتعليق الرحلات الجوية

فيتنام تغلق المطارات وتجلي آلاف الأشخاص مع اقتراب وصول الإعصار "بوالوي"

واشنطن بوست": خطة ترامب للسلام في غزة تترك الباب مفتوحًا أمام إقامة دولة فلسطينية

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل في المرارة

طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

