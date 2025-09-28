79 شهيدا و379 مصابا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم، عن استشهاد 79 فلسطينيا، بينهم اثنان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، إلى جانب تسجيل 379 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023، ارتفع إلى 66,005 شهيدًا، وعدد الجرحى 168,162 مصابًا.

ومنذ بداية التصعيد الأخير في 18 مارس 2025، بلغت الحصيلة 13,137 شهيدًا و56,121 إصابة.

وأفادت الصحة بوصول 6 شهداء و66 مصابًا من العاملين في جهود الإغاثة خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء من هذا القطاع إلى 2,566 شهيدًا وأكثر من 18,769 مصابًا منذ بدء العدوان.