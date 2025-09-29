قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تبحث طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك
أفضل صيغة لحمد الله.. دعاء يجمع المحامد كلها
حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب
روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا
تعليق حركة الطيران في مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

نهاية «أسطورة صدام»
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد العناصر الإجرامية“صدام”، بفرض السيطرة على الأهالى بإحدى القرى بقنا وممارسته أعمال البلطجة وإطلاقه أعيرة نارية لترويع الأهالى داخل أحد الأسواق التجارية بذات القرية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق الحكم عليه وإتهامه فى جنايات "سلاح – سرقة بالإكراه – ضرب – إطلاق أعيرة نارية " .

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعه وتحديد مكان إختبائه بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا ، وبإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وأسفر التعامل عن مصرعه ، وضُبط بحوزته (بندقية آلية – كمية من المواد المخدرة "حشيش – شابو "). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت قوة أمنية بقنا، من إنهاء أسطورة مسجل خطر معروف إعلاميا باسم صدام، عقب مطاردة أمنية مثيرة داخل قرية الحجيرات، حيث تبادل خلالها إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت معلومات تفيد تواجد صدام داخل قرية الحجيرات للهروب من ملاحقة قوات الأمن، بعد سلسلة مداهمات استهدفت الأماكن التى يتردد عليها.

يذكر أن صدام محمد النقر ٣٠ عاماً، مسجل خطر مطلوب على ذمة عدد من القضايا الجنائية، وظهر منذ فترة فى سوق قرية أبودياب التابعة لمركز دشنا، مطالبا الأهالى والباعة بمغادرة السوق تحت تهديد السلاح.

ودارت مشاجرة مع أحد الشباب، عندما اعترض على تهديداته، ما دفعه إلى إطلاق أعيرة نارية كتحذير غاضب للشاب، فما كان منه إلا مغادرة السوق وإحضار آخرين لمواجهة المتهم.

وتداول أحد الأشخاص فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب فى ردود فعل غاضبة بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات لأجهزة الأمن بسرعة التعامل مع المتهم الهارب.

صدام صدام محمد النقر الأجهزة الأمنية قنا لترويع الأهالى

