قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حب الكائنات للنبي.. قصة استجابة التراب وانشقاق القمر لرسول الله
إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
طقس اليوم الإثنين .. أجواء خريفية في الصباح الباكر
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 29-9-2025
تعديل مواعيد غلق المحال مع دخول الخريف.. بين ترشيد الطاقة وتغير سلوك المستهلك
غزة والضفة.. محاولة أمريكية في اللحظات الأخيرة للتوصل إلى تفاهمات
إدارة ترامب تبحث طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك
أفضل صيغة لحمد الله.. دعاء يجمع المحامد كلها
حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب
روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة والضفة.. محاولة أمريكية في اللحظات الأخيرة للتوصل إلى تفاهمات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف مصدر سياسي مقرب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود "تفاؤل حذر" في محيطه، بالتزامن مع محادثات جارية في نيويورك مع كبار المسؤولين الأمريكيين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من القضايا الإقليمية، أبرزها الحرب في غزة وقضية ضم الضفة الغربية.

وبحسب ما أورده موقع "والا" العبري، فإن نتنياهو أجرى لقاء مطولا في فندقه مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، ضمن "محاولة أخيرة" لدفع اتفاق محتمل إلى الأمام. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع رؤساء مجلس "يشع" الاستيطاني في الضفة الغربية، في محاولة لاحتواء التوترات الداخلية حول مسألة السيادة في المناطق المحتلة.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر شارك في اللقاء إلى جانب نتنياهو وكوشنر، بينما حضر في وقت سابق المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وغادر على أن يعود لاحقًا.

وأشارت مصادر مطلعة على سير المفاوضات إلى أن "الفجوات بين الجانبين تتقلص"، ما يعزز من احتمالات التوصل إلى اتفاق في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
 

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب في غزة الضفة الغربية جاريد كوشنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

ترشيحاتنا

حريق - أرشيفية

بسبب خلافات .. القبض على شاب أضرم النيران في شقة ابن خالته في الزيتون

آلاء عبدالوهاب

البلوجر آلاء عبدالوهاب تستغيث بالقانون بعد تعرضها للتهديد والاعتداء

متهمين

حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب بالقليوبية

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد