نتنياهو: يمكننا توفير خروج آمن لقادة حركة حماس من غزة

صرح بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بأنه يمكن توفير خروج آمن لقادة حركة حماس من قطاع غزة، إذا ألقوا السلاح، و ذلك بحسب شبكة فوكس نيوز.



وأضاف نتنياهو: نأمل أن ننجح في دفع الصفقة قدمًا، ونعمل الآن مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق النقاط الـ21، لكن لم يُحسم الأمر بعد بشأن الصفقة في غزة، وأعتقد أن المحتجزين الـ20 المتبقين لا يزالون على قيد الحياة ونحن ملتزمون بإخراجهم.

وأشار نتنياهو في تصريحات لفوكس نيوز، إلى أن هناك العديد من فرص السلام التي سيبحثها مرة أخرى مع الرئيس ترامب وفريقه ونخطط لاغتنامها، ولم نتفق بعد على تفاصيل الصفقة التي يقترحها ترامب.

وأردف رئيس وزراء الاحتلال: على قيادات حماس في غزة إطلاق سراح المحتجزين، وبذلك يمكن توفير خروج آمن لقادة حماس من غزة إذا ألقوا السلاح أيضًا ويمكن أن تنتهي الحرب فورًا.

وحول العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، قال نتنياهو: عملية قطر هي عملية إسرائيلية ومستقلة تماما.. نحن من قمنا بها بشكل كامل.

وفيما يتعلق بإيران، قال نتنياهو: نعرف المكان الذي تخبئ فيه إيران اليورانيوم المخصب ونشارك ذلك مع الولايات المتحدة، وعلينا ممارسة كل الضغوط لمنع إيران من استئناف برنامجها النووي لأنها ستحاول ذلك.