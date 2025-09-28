قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو: يمكننا توفير خروج آمن لقادة حركة حماس من غزة

هاجر رزق

صرح بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بأنه يمكن توفير خروج آمن لقادة حركة حماس من قطاع غزة، إذا ألقوا السلاح، و ذلك بحسب شبكة فوكس نيوز.


وأضاف نتنياهو: نأمل أن ننجح في دفع الصفقة قدمًا، ونعمل الآن مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق النقاط الـ21، لكن لم يُحسم الأمر بعد بشأن الصفقة في غزة، وأعتقد أن المحتجزين الـ20 المتبقين لا يزالون على قيد الحياة ونحن ملتزمون بإخراجهم.

وأشار نتنياهو في تصريحات لفوكس نيوز، إلى أن هناك العديد من فرص السلام التي سيبحثها مرة أخرى مع الرئيس ترامب وفريقه ونخطط لاغتنامها، ولم نتفق بعد على تفاصيل الصفقة التي يقترحها ترامب.

وأردف رئيس وزراء الاحتلال: على قيادات حماس في غزة إطلاق سراح المحتجزين، وبذلك يمكن توفير خروج آمن لقادة حماس من غزة إذا ألقوا السلاح أيضًا ويمكن أن تنتهي الحرب فورًا.

وحول العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، قال نتنياهو: عملية قطر هي عملية إسرائيلية ومستقلة تماما.. نحن من قمنا بها بشكل كامل.

وفيما يتعلق بإيران، قال نتنياهو: نعرف المكان الذي تخبئ فيه إيران اليورانيوم المخصب ونشارك ذلك مع الولايات المتحدة، وعلينا ممارسة كل الضغوط لمنع إيران من استئناف برنامجها النووي لأنها ستحاول ذلك.

السلاح نتنياهو السلام ترامب

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

