حرائق قرب منزل نتنياهو.. سلطات الاحتلال تتهم 4 ناشطين في القدس

قدم مكتب النائب العام في القدس، اليوم "الأحد"، لائحة اتهام ضد أربعة ناشطين، بينهم ضابط احتياط، على خلفية إشعال حرائق قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حي رحافيا خلال احتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين.

ووفقًا للائحة، خطط المتهم الرئيسي مارك بويغ (57 عامًا) من تل أبيب مع شركائه لإقامة ما سُمّي بـ"حلقة نار" حول منزل نتنياهو، حيث وزع الأدوار عبر مجموعة على تطبيق "سيجنال" أطلقوا عليها اسم "المدخنون معا"، وزود المشاركين بوسائل للتنكر، بينها قبعات ولحية مزيفة.

وأسفر الحادث عن إحراق صناديق إعادة تدوير ومركبة، وألحق أضرارا بممتلكات محلية، ما استدعى إخلاء سكان مبنى مجاور.

وأمر القاضي مردخاي بورستين باحتجاز المتهمين حتى انتهاء الإجراءات، مشددا على أن "لا يمكن الاستهانة بخطورة مشعلي الحرائق"، بينما اعتبر محامو الدفاع أن القضية محاولة لترهيب النشطاء وردعهم، مؤكدين أن الهدف كان التعبير عن صرخة للمختطفين المحتجزين في غزة.