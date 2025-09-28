"الكرملين": سلطات كييف لا تنتهج مسار التوصل إلى تسوية النزاع بطريقة سلمية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم /الأحد/، إن نظام كييف يحاول إظهار قدرته على القتال برعاية الدول الغربية، لافتا إلى أن مواقفه التفاوضية تتدهور كل يوم.

وأضاف بيسكوف- في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"- "أن سلطات كييف لا تنتهج مسار التوصل إلى تسوية النزاع بطريقة سلمية".

وحول دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة موسكو، أشار بيسكوف إلى أن الدعوة مازالت قائمة، مضيفا أن القرار بهذا الشأن بيد الرئيس ترامب.

وكان المتحدث باسم الكرملين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطلق تهديدات متكررة ضد روسيا، وهو ما يبدو غير مسؤول تماما.

