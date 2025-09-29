خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار



أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن البرتغالي جوزيه جوميز يُعد الخيار الأنسب لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، في ظل الأسماء المطروحة حاليًا لخلافة المدرب الإسباني ريبيرو.

وقال طلعت، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلاميان أحمد جلال وإيهاب الكومي: "في حال تعاقد الأهلي مع جوميز منتصف الموسم فلن يواجه أزمة في التأقلم، عكس أي مدرب لم يسبق له العمل في إفريقيا أو الشرق الأوسط".

وتابع: "توماسبرج خبرته التدريبية محدودة، حيث حقق 3 بطولات فقط مع ميتيلاند الدنماركي، وهو سجل لا يرقى لطموحات الأهلي المعتاد على البطولات. كما أن عامل السن وغياب التفاهم المحتمل مع عماد النحاس يزيدان من صعوبة الموقف، فضلًا عن عائق اللغة الدنماركية".

وأشار طلعت إلى أن تسريب أنباء تفاوض الأهلي مع توماسبرج قد يكون مجرد "بالونة اختبار" لقياس رد فعل الجماهير، مضيفًا: "ردة الفعل الجماهيرية كانت رافضة، ومن الغريب أن يتجه المدرب بعد ذلك للتوقيع مع نادٍ بولندي".

وعن جوزيه جوميز، أوضح: "حقق نتائج جيدة مع الزمالك رغم ضعف الإمكانيات وقتها، وأعتقد أن الأهلي ينتظر موقفه مع ناديه السعودي بعد سلسلة من النتائج السلبية (خسائر وتعادل)، وربما تتم إقالته قريبًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا وغير مكلف ماديًا للأهلي"، مؤكدًا أن جوميز أفضل من حسام البدري لقيادة الفريق في هذه المرحلة.

