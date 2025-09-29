قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تبحث طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك
أفضل صيغة لحمد الله.. دعاء يجمع المحامد كلها
حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب
روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا
تعليق حركة الطيران في مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

جوميز
جوميز
رباب الهواري


أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن البرتغالي جوزيه جوميز يُعد الخيار الأنسب لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، في ظل الأسماء المطروحة حاليًا لخلافة المدرب الإسباني ريبيرو.
وقال طلعت، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلاميان أحمد جلال وإيهاب الكومي: "في حال تعاقد الأهلي مع جوميز منتصف الموسم فلن يواجه أزمة في التأقلم، عكس أي مدرب لم يسبق له العمل في إفريقيا أو الشرق الأوسط".
وتابع: "توماسبرج خبرته التدريبية محدودة، حيث حقق 3 بطولات فقط مع ميتيلاند الدنماركي، وهو سجل لا يرقى لطموحات الأهلي المعتاد على البطولات. كما أن عامل السن وغياب التفاهم المحتمل مع عماد النحاس يزيدان من صعوبة الموقف، فضلًا عن عائق اللغة الدنماركية".
وأشار طلعت إلى أن تسريب أنباء تفاوض الأهلي مع توماسبرج قد يكون مجرد "بالونة اختبار" لقياس رد فعل الجماهير، مضيفًا: "ردة الفعل الجماهيرية كانت رافضة، ومن الغريب أن يتجه المدرب بعد ذلك للتوقيع مع نادٍ بولندي".
وعن جوزيه جوميز، أوضح: "حقق نتائج جيدة مع الزمالك رغم ضعف الإمكانيات وقتها، وأعتقد أن الأهلي ينتظر موقفه مع ناديه السعودي بعد سلسلة من النتائج السلبية (خسائر وتعادل)، وربما تتم إقالته قريبًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا وغير مكلف ماديًا للأهلي"، مؤكدًا أن جوميز أفضل من حسام البدري لقيادة الفريق في هذه المرحلة.
 

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

