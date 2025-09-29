سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على الجونة في الجولة التاسعة من الدوري

تتجه الأنظار في الخامسة مساء اليوم إلى ستاد خالد بشارة، حيث يستضيف الجونة نظيره سيراميكا كليوباترا في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل.

الجونة يدخل اللقاء مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، باحثًا عن انتصار يعيد التوازن لمسيرته في المسابقة بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها التعادل مع الزمالك بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويحتل الفريق الساحلي المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط، جمعها من انتصار وحيد و5 تعادلات مقابل خسارة واحدة.

في المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم أكثر في جدول الترتيب، حيث يمتلك 13 نقطة في رصيده وضعته بالمركز السابع، بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات، مقابل تعادل واحد و4 هزائم.

المباراة تبدو متكافئة على الورق، لكن رغبة كل فريق في تحسين موقفه تضيف طابعًا خاصًا للمواجهة.