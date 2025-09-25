أخبار التكنولوجيا | جوجل تطلق اشتراك AI Plus في 40 دولة.. واتساب تطرح ميزة ترجمة الرسائل داخل المحادثات بـ20 لغة مختلفة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
جوجل تطلق اشتراك AI Plus في 40 دولة جديدة حول العالم
بعد إعلانها قبل أسبوعين عن توفير اشتراك Google AI Plus في سوق ناشئ واحد، أعلنت شركة جوجل، عن توسعة الخدمة لتشمل 40 دولة جديدة حول العالم.
واتساب تطرح ميزة ترجمة الرسائل داخل المحادثات بـ20 لغة مختلفة
أعلنت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل داخل المحادثات إلى لغتهم المفضلة مباشرة، في خطوة تهدف إلى تسهيل التواصل بين أكثر من 3 مليارات مستخدم في أكثر من 180 دولة حول العالم.
كلمة واحدة فقط.. جوجل تتيح لك تحرير الصور بصوتك
أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق ميزة التعديل الذكي للصور في تطبيق Google Photos، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من Gemini، لتصبح متاحة لعدد أكبر من مستخدمي نظام أندرويد داخل الولايات المتحدة، بعد أن كانت حصرية لهواتف Pixel 10 فقط.
صدمة بعد الإطلاق.. مشكلة في Wi-Fi تضرب هواتف آيفون 17
بعد أيام فقط من إطلاق هواتف آيفون 17 الجديدة، بدأت شكاوى واسعة بالظهور من المستخدمين الأوائل بشأن مشاكل متقطعة في اتصال Wi-Fi، مما أثار حالة من القلق بين المستخدمين خاصة مع اعتماد الهواتف على شريحة Apple الجديدة N1 للاتصال اللاسلكي.
جوجل توسع نطاق Gemini ليصل إلى أجهزة تلفاز Google TV
أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي، Gemini، ليشمل أجهزة التلفاز الذكية العاملة بنظامي Google TV وAndroid TV OS، في خطوة تعكس رؤية الشركة لتعزيز التفاعل الذكي عبر مختلف المنصات الرقمية.
نهاية الأزمة؟.. اتفاق أمريكي صيني يبقي تيك توك على هواتف 170 مليون أمريكي
تمثل صفقة تيك توك لحظة حاسمة في ملف العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، إذ أنها لا تحسم فقط مصير تطبيق شهير، بل ترسم حدودا جديدة في إدارة التكنولوجيا العابرة للحدود، وتضع سابقة قانونية لتنظيم العلاقة بين الأمن القومي والملكية الرقمية.
ديزني ترفع أسعار Disney+.. تعرف على تكلفة الاشتراك الجديدة
أعلنت شركة والت ديزني، عن زيادات جديدة في أسعار خدماتها للبث الرقمي Disney+ والباقات التي تضم Hulu وESPN، وذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات ضد الشركة بسبب قرارها الأخير بتعليق برنامج جيمي كيميل على قناة ABC في 17 سبتمبر.
مايكروسوفت تضيف نماذج «أنثروبيك» إلى مساعدها الذكي Copilot
في خطوة تعكس توسع شراكاتها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت رسميا اعتبارا من اليوم، في دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أنثروبيك Anthropic—المنافس الأبرز لـ OpenAI—ضمن مساعدها الذكي Copilot.
هل تستحق الزيادة؟.. تعرف على سبب ارتفاع أسعار هواتف Galaxy S26
تتداول الأوساط التقنية العديد من الشائعات حول التحديثات الكبيرة في سلسلة هواتف Galaxy S26 المرتقبة من سامسونج، إلا أن هذه التغييرات قد تأتي بتكلفة إضافية، فقد كشف تسريب حديث عن أن العديد من هذه التحديثات قد ترفع من أسعار الأجهزة بشكل ملحوظ.