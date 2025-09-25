أخبار التكنولوجيا | جوجل تطلق اشتراك AI Plus في 40 دولة.. واتساب تطرح ميزة ترجمة الرسائل داخل المحادثات بـ20 لغة مختلفة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بعد إعلانها قبل أسبوعين عن توفير اشتراك Google AI Plus في سوق ناشئ واحد، أعلنت شركة جوجل، عن توسعة الخدمة لتشمل 40 دولة جديدة حول العالم.



واتساب تطرح ميزة ترجمة الرسائل داخل المحادثات بـ20 لغة مختلفة



أعلنت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل داخل المحادثات إلى لغتهم المفضلة مباشرة، في خطوة تهدف إلى تسهيل التواصل بين أكثر من 3 مليارات مستخدم في أكثر من 180 دولة حول العالم.

كلمة واحدة فقط.. جوجل تتيح لك تحرير الصور بصوتك



أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق ميزة التعديل الذكي للصور في تطبيق Google Photos، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من Gemini، لتصبح متاحة لعدد أكبر من مستخدمي نظام أندرويد داخل الولايات المتحدة، بعد أن كانت حصرية لهواتف Pixel 10 فقط.

بعد أيام فقط من إطلاق هواتف آيفون 17 الجديدة، بدأت شكاوى واسعة بالظهور من المستخدمين الأوائل بشأن مشاكل متقطعة في اتصال Wi-Fi، مما أثار حالة من القلق بين المستخدمين خاصة مع اعتماد الهواتف على شريحة Apple الجديدة N1 للاتصال اللاسلكي.

أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي، Gemini، ليشمل أجهزة التلفاز الذكية العاملة بنظامي Google TV وAndroid TV OS، في خطوة تعكس رؤية الشركة لتعزيز التفاعل الذكي عبر مختلف المنصات الرقمية.

تمثل صفقة تيك توك لحظة حاسمة في ملف العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، إذ أنها لا تحسم فقط مصير تطبيق شهير، بل ترسم حدودا جديدة في إدارة التكنولوجيا العابرة للحدود، وتضع سابقة قانونية لتنظيم العلاقة بين الأمن القومي والملكية الرقمية.

أعلنت شركة والت ديزني، عن زيادات جديدة في أسعار خدماتها للبث الرقمي Disney+ والباقات التي تضم Hulu وESPN، وذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات ضد الشركة بسبب قرارها الأخير بتعليق برنامج جيمي كيميل على قناة ABC في 17 سبتمبر.

في خطوة تعكس توسع شراكاتها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت رسميا اعتبارا من اليوم، في دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أنثروبيك Anthropic—المنافس الأبرز لـ OpenAI—ضمن مساعدها الذكي Copilot.

تتداول الأوساط التقنية العديد من الشائعات حول التحديثات الكبيرة في سلسلة هواتف Galaxy S26 المرتقبة من سامسونج، إلا أن هذه التغييرات قد تأتي بتكلفة إضافية، فقد كشف تسريب حديث عن أن العديد من هذه التحديثات قد ترفع من أسعار الأجهزة بشكل ملحوظ.