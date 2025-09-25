ديزني ترفع أسعار Disney+.. تعرف على تكلفة الاشتراك الجديدة

أعلنت شركة والت ديزني، عن زيادات جديدة في أسعار خدماتها للبث الرقمي Disney+ والباقات التي تضم Hulu وESPN، وذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات ضد الشركة بسبب قرارها الأخير بتعليق برنامج جيمي كيميل على قناة ABC في 17 سبتمبر.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، ستدخل أسعار اشتراكات ديزني المعدلة حيز التنفيذ اعتبارا من 21 أكتوبر 2025، وتشمل الزيادات معظم الخطط الفردية والباقات المجمعة.

تفاصيل الأسعار الجديدة

- Disney+ مع الإعلانات: يرتفع السعر الشهري بمقدار 2 دولار ليصبح 11.99 دولارا.

- Disney+ بدون إعلانات (Premium): سيزيد السعر الشهري بمقدار 3 دولارات ليصل إلى 18.99 دولارا، بينما سيرتفع الاشتراك السنوي لهذه الخطة من 159.99 دولارا إلى 189.99 دولارا.

- Hulu مع الإعلانات: سيرتفع السعر الشهري من 9.99 دولارا إلى 11.99 دولارا.

- Hulu بدون إعلانات: ستبقى تكلفته الشهرية ثابتة عند 18.99 دولارا دون تغيير.

- ESPN Select: سترتفع رسوم الاشتراك الشهري من 11.99 دولارا إلى 12.99 دولارا.

تغييرات في الباقات المجمعة

- Disney+ وHulu مع الإعلانات: يرتفع الاشتراك الشهري من 10.99 دولارا إلى 12.99 دولارا.

- Disney+ وHulu وESPN Select مع الإعلانات: سترتفع التكلفة الشهرية من 16.99 دولارا إلى 19.99 دولارا.

التوقيت يثير الجدل

تأتي هذه الزيادات في وقت حساس، إذ شهدت Disney+ موجة من الإلغاءات خلال الأسبوع الماضي، احتجاجا على قرار الشركة بتعليق برنامج جيمي كيميل مؤقتا، ما أثار جدلا واسعا بين المستخدمين.

لم تصدر ديزني تعليقا رسميا حتى الآن حول التعديلات، لكن متحدثا باسم الشركة أوضح لوكالة “بلومبرج” أن “الزيادات كانت مخططا لها منذ أشهر، ولا علاقة لها بأزمة برنامج جيمي كيميل”.

الجدير بالذكر أن خدمة Disney+ كانت قد انطلقت في عام 2019 بسعر شهري بلغ 6.99 دولارا فقط، لكنها شهدت زيادات تدريجية في الأسعار على مدى السنوات الماضية، على غرار خدمات البث الأخرى.

وكانت آخر زيادة قد أعلنت في أكتوبر 2024، حين تم رفع سعر خطة Disney+ بدون إعلانات من 13.99 إلى 15.99 دولارا، وخطة الإعلانات من 7.99 إلى 9.99 دولارا.