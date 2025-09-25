قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
منها مينى كوبر وكوبرا ليون.. سيارات 2026 هاتشباك في مصر
ترامب يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "تخريب تقني" أعاق ظهوره خلال الجمعية العامة
مجدي عبد الغني: أوضة اللبس في الأهلي "متفرتكة".. وزيزو غيابه مؤثر
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي: 2.8% في 2025 و2% في 2026.. أضعف آفاق منذ عقود
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو الأول هذا الموسم
النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
ديزني ترفع أسعار Disney+.. تعرف على تكلفة الاشتراك الجديدة

ديزني
ديزني
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة والت ديزني، عن زيادات جديدة في أسعار خدماتها للبث الرقمي Disney+ والباقات التي تضم Hulu وESPN، وذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات ضد الشركة بسبب قرارها الأخير بتعليق برنامج جيمي كيميل على قناة ABC في 17 سبتمبر.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، ستدخل أسعار اشتراكات ديزني المعدلة حيز التنفيذ اعتبارا من 21 أكتوبر 2025، وتشمل الزيادات معظم الخطط الفردية والباقات المجمعة.

تفاصيل الأسعار الجديدة

- Disney+ مع الإعلانات: يرتفع السعر الشهري بمقدار 2 دولار ليصبح 11.99 دولارا.

- Disney+ بدون إعلانات (Premium): سيزيد السعر الشهري بمقدار 3 دولارات ليصل إلى 18.99 دولارا، بينما سيرتفع الاشتراك السنوي لهذه الخطة من 159.99 دولارا إلى 189.99 دولارا.

- Hulu مع الإعلانات: سيرتفع السعر الشهري من 9.99 دولارا إلى 11.99 دولارا.

- Hulu بدون إعلانات: ستبقى تكلفته الشهرية ثابتة عند 18.99 دولارا دون تغيير.

- ESPN Select: سترتفع رسوم الاشتراك الشهري من 11.99 دولارا إلى 12.99 دولارا.

تغييرات في الباقات المجمعة

- Disney+ وHulu مع الإعلانات: يرتفع الاشتراك الشهري من 10.99 دولارا إلى 12.99 دولارا.

- Disney+ وHulu وESPN Select مع الإعلانات: سترتفع التكلفة الشهرية من 16.99 دولارا إلى 19.99 دولارا.

التوقيت يثير الجدل

تأتي هذه الزيادات في وقت حساس، إذ شهدت Disney+ موجة من الإلغاءات خلال الأسبوع الماضي، احتجاجا على قرار الشركة بتعليق برنامج جيمي كيميل مؤقتا، ما أثار جدلا واسعا بين المستخدمين.

لم تصدر ديزني تعليقا رسميا حتى الآن حول التعديلات، لكن متحدثا باسم الشركة أوضح لوكالة “بلومبرج” أن “الزيادات كانت مخططا لها منذ أشهر، ولا علاقة لها بأزمة برنامج جيمي كيميل”.

الجدير بالذكر أن خدمة Disney+ كانت قد انطلقت في عام 2019 بسعر شهري بلغ 6.99 دولارا فقط، لكنها شهدت زيادات تدريجية في الأسعار على مدى السنوات الماضية، على غرار خدمات البث الأخرى. 

وكانت آخر زيادة قد أعلنت في أكتوبر 2024، حين تم رفع سعر خطة Disney+ بدون إعلانات من 13.99 إلى 15.99 دولارا، وخطة الإعلانات من 7.99 إلى 9.99 دولارا.

ديزني خدمة Disney اشتراكات ديزني الجديدة

