قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نظام ذكاء اصطناعي جديد يمكن الروبوتات من الرؤية واللمس مثل البشر

ذكاء اصطناعي
ذكاء اصطناعي
احمد الشريف

كشف فريق دولي من الباحثين عن تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد ومتطور يمنح الروبوتات القدرة على دمج حاستي الرؤية واللمس معًا للتعامل مع الأجسام ببراعة ودقة تحاكي القدرات البشرية. 

يمثل هذا الإنجاز، الذي أُطلق عليه اسم "TactileAloha"، خطوة هائلة نحو تطوير روبوتات قادرة على أداء مهام معقدة في العالم الحقيقي، مثل المساعدة في الأعمال المنزلية والرعاية الصحية.

دمج الحواس لتجاوز الرؤية فقط

تعتمد معظم الروبوتات الحالية بشكل أساسي على الرؤية الحاسوبية للتفاعل مع محيطها، وهو ما يحد من قدرتها على التعامل مع الأجسام التي تتطلب إحساسًا دقيقًا، مثل تحديد الفروق بين الأسطح أو التعامل مع مواد ذات طبيعة خاصة.

يأتي نظام "TactileAloha" ليتجاوز هذا القصور عبر دمج المعلومات المرئية مع البيانات اللمسية الدقيقة التي يتم جمعها من مستشعرات متطورة مثبتة على مقابض الروبوت.

ووفقًا للبحث الذي نُشر مؤخرًا، تم تدريب النظام الجديد على التعامل مع أجسام يصعب على الروبوتات التي تعتمد على الرؤية فقط التعامل معها، مثل أشرطة الفيلكرو اللاصقة وربطات العنق البلاستيكية (zip ties). 

وقد أظهرت النتائج تفوقًا واضحًا لنظام "TactileAloha"، حيث تمكن الروبوت من التمييز بين الجانبين المختلفين للفيلكرو والتعامل معه بمرونة، وهو ما يتطلب حكمًا حسيًا يشبه إلى حد كبير ما يقوم به البشر.

كيف يعمل النظام الجديد؟

يعتمد النظام على دمج ثلاثة أنواع من البيانات: المعلومات المرئية من الكاميرات، والمعلومات الحسية الحركية من مفاصل الروبوت، والإشارات اللمسية الدقيقة من المستشعرات الموجودة على "أطراف الأصابع". 

يتم بعد ذلك معالجة هذه البيانات المدمجة عبر شبكة عصبية متقدمة (Transformer-based policy) تتنبأ بالحركة التالية المطلوبة، مما يسمح للروبوت بتكييف قوة قبضته وحركته بشكل فوري بناءً على ما "يراه" و"يشعر به".

مستقبل الروبوتات في حياتنا اليومية

يأتي هذا التطور في سياق اهتمام عالمي متزايد بتطوير "الذكاء الاصطناعي الجسدي" (Physical AI)، حيث تسعى شركات كبرى ومراكز أبحاث رائدة مثل "ميتا" وجامعة "ديوك" إلى تطوير تقنيات مشابهة.

 ففي وقت سابق من هذا العام، كشفت "ميتا" عن مستشعرات لمس فائقة الحساسية، كما أعلنت جامعة "ديوك" عن إطار عمل يسمى "WildFusion" يدمج الرؤية واللمس والاهتزاز لمساعدة الروبوتات على التنقل في التضاريس الصعبة.

يمهد هذا الإنجاز الطريق لجيل جديد من الروبوتات المساعدة التي يمكنها أداء مهام كانت حكرًا على البشر، مثل الطهي والترتيب والتنظيف، بفضل قدرتها على الإحساس بالعالم من حولها والتفاعل معه بطريقة أكثر ذكاءً وطبيعية.

ذكاء اصطناعي الروبوتات TactileAloha

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

لمناقشة أمور الأديرة.. البابا تواضروس يستقبل مطران القدس

السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة

نائب وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون مع موريشيوس

حسام صالح

وفاة شقيق حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد