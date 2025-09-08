قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حتى مع أعدائه.. مفتي الجمهورية: النبي قدّم للعالم أسمى صور للرحمة والعدل |صور
وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجار في بلدة المزيريب بريف درعا جنوبي البلاد
نجم الأهلي السابق اختيار حلمي طولان لقيادة المنتخب الوطني الثاني «قرار خاطئ»
وفاة الفنان مصطفى الخضري
الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات.. اليوم
متى تسقط عضوية مجلس الشيوخ وشروط رفع الحصانة؟ القانون يجيب
نقابة الأطباء: المستشفيات الخاصة مُلزمة بعلاج الطوارئ.. وغياب آليات التمويل يعرقل التنفيذ
الكشف عن رينو Symbioz E-Tech 160 الجديدة.. الأحدث من نوعها| صور
عمرو أديب: ظاهرة «القمر الدموي» تمثل لحظة فريدة تدعو البشر إلى التأمل في عظمة الكون
فلسطينيون يقدمون عريضة قانونية تطالب بريطانيا بالاعتراف بجرائمها التاريخية في فلسطين
تطورات جديدة في دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني بسبب حادث تصادم.. القصة الكاملة
تكنولوجيا وسيارات

في حوار ناري.. "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" : ai سيجعل الأغنياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر فقرًا

ai
ai
احمد الشريف

حذر العالم جيفري هينتون، المعروف بلقب "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، في حوار صريح مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بشكل كارثي، وكشف عن السبب الحقيقي والمفاجئ وراء مغادرته لشركة جوجل.

أوضح هينتون، الذي يُعتبر من أهم رواد هذه التقنية، أن الذكاء الاصطناعي في حد ذاته ليس المشكلة، بل النظام الرأسمالي الذي سيسخره.

بطالة هائلة.. وثروات متزايدة للأغنياء

قال هينتون بشكل قاطع: "ما سيحدث بالفعل هو أن الأغنياء سيستخدمون الذكاء الاصطناعي لاستبدال العمال. 

سيؤدي ذلك إلى خلق بطالة هائلة وارتفاع هائل في الأرباح. سيجعل عددًا قليلاً من الناس أكثر ثراءً بكثير، ومعظم الناس أكثر فقرًا، هذا ليس خطأ الذكاء الاصطناعي، بل هو النظام الرأسمالي".

وتدعم هذه النظرة القاتمة بعض الأدلة الأولية، حيث وجدت دراسة حديثة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات تسريح العمال في الأشهر المقبلة بسبب تبني الشركات للذكاء الاصطناعي.

ويرى هينتون أن قطاع الرعاية الصحية هو الوحيد الذي قد يكون آمنًا من هذه "الكارثة الوظيفية"، لأنه "لا يوجد حد تقريبًا لمقدار الرعاية الصحية التي يمكن للناس استيعابها". 

كما رفض فكرة الدخل الأساسي الشامل التي اقترحها سام ألتمان، رئيس OpenAI، قائلاً إنها "لن تتعامل مع كرامة الإنسان" التي يستمدها من العمل.

تهديد وجودي.. من الأسلحة البيولوجية إلى الإدارة الأمريكية

جدد هينتون تحذيراته من المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي، والتي قسمها إلى فئتين: الخطر الذي تشكله التكنولوجيا نفسها، وعواقب تلاعب الأشخاص ذوي النوايا السيئة بها.

وحذر من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد شخصًا ما في بناء سلاح بيولوجي، وأعرب عن أسفه لعدم رغبة إدارة ترامب في تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر صرامة، على عكس الصين التي تأخذ التهديد على محمل الجد.

لماذا ترك جوجل حقًا؟.. الحقيقة خلف الأسطورة

في مفاجأة كبيرة، نفى هينتون (77 عامًا) الرواية الإعلامية السائدة بأنه استقال من جوجل حتى يتمكن من التحدث بحرية أكبر عن مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وكشف عن السبب الحقيقي والبسيط: "لقد غادرت لأنني كنت في الخامسة والسبعين من عمري، ولم أعد قادرًا على البرمجة كما كنت في السابق، وهناك الكثير من الأشياء لمشاهدتها على نتفليكس".

وفي ختام حديثه، لخص هينتون مستقبلنا الغامض مع هذه التقنية قائلاً: "نحن لا نعرف ما الذي سيحدث، وليس لدينا أي فكرة... نحن في مرحلة من التاريخ يحدث فيها شيء مذهل، وقد يكون جيدًا بشكل مذهل، وقد يكون سيئًا بشكل مذهل. يمكننا التخمين، لكن الأمور لن تبقى كما هي".

ai الذكاء الاصطناعي جوجل

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

مدبولى

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

