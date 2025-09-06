سيري يستعد لأكبر ترقية في تاريخه.. آبل تضيف محرك إجابات ذكي 2026

تستعد شركة آبل لإطلاق واحدة من أكبر التحديثات لمساعدها الصوتي سيري، من خلال ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم محرك إجابات المعرفة العالمية World Knowledge Answers، ووفقا لتقرير صادر عن الصحفي مارك جورمان في “بلومبرج”، من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة رسميا في أوائل عام 2026.

سيري بتصميم جديد ومساعد صحي مدفوع

ستمكن الميزة الجديدة سيري من الإجابة على أسئلة عامة مستندة إلى محتوى الويب، بطريقة مشابهة لما تقدمه أدوات مثل ChatGPT أو نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جوجل. وداخل الشركة، تعرف هذه التقنية باسم “محرك الإجابات”، وسيتم دمجها أولا في سيري، مع خطط لتوسيع نطاق استخدامها لاحقا لتشمل خاصية البحث Spotlight ومتصفح Safari.

كما ستدعم الميزة أنواعا متعددة من المحتوى، بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب توصيات محلية مخصصة، حيث سيكون سيري قادرا على تقديم ملخصات واضحة ودقيقة.

هذا التحديث الكبير هو جزء من إعادة بناء شاملة لـ سيري، بعد أن تخلت آبل عن بنيته القديمة، يتم تطوير المساعد الصوتي الآن باستخدام نماذج لغوية ضخمة، وهي التقنية نفسها التي تعتمد عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة.

ويعتمد الإصدار الجديد من سيري على ثلاث وحدات أساسية: الأولى لفهم مدخلات المستخدم وتحليلها، والثانية للبحث في الإنترنت والبيانات المحلية، والثالثة لتلخيص النتائج وتقديمها للمستخدم بشكل مبسط.

وتدرس آبل حاليا ما إذا كانت ستعتمد كليا على نماذجها الخاصة أو تستعين بنماذج من شركات أخرى، في هذا السياق، وقعت آبل اتفاقا مع جوجل لاختبار نسخة مخصصة من نموذج Gemini لأداء مهام التلخيص، كما تجري تجارب مع شركة Anthropic.

وفي الوقت نفسه، تواصل تطوير نماذجها الخاصة لمعالجة البيانات الحساسة مثل الرسائل والبريد الإلكتروني على الجهاز نفسه، لضمان أعلى مستويات الخصوصية.

ومن المنتظر أن يتم دمج هذا التحديث في نظام iOS 26.4، الذي يتوقع إطلاقه في مارس 2026. وسيشمل أيضا ميزات تخصيص متقدمة، مثل قدرة سيري على استخدام بيانات المستخدم الشخصية لتقديم إجابات دقيقة، وعرض معلومات مناسبة للسياق، والتفاعل مع التطبيقات والمحتوى الظاهر على الشاشة.

وفي وقت لاحق من عام 2026، تخطط آبل لتقديم تصميم بصري جديد لسيري، إلى جانب إطلاق مساعد صحي مدمج، سيكون جزءا من خدمة اشتراك صحية مدفوعة، هذه الإضافات تأتي ضمن توجه آبل لتوسيع قدرات مساعدها الذكي، وجعله أكثر تكاملا مع حياة المستخدم اليومية.